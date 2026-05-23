«Summer House» erhält erstmals eine dreiteilige Reunion-Show

Der US-Sender Bravo baut die Reunion-Ausgabe seiner Realityserie «Summer House» deutlich aus. Wie das Unternehmen bekanntgab, wird die diesjährige Wiedersehensshow erstmals in drei Teilen ausgestrahlt. Los geht es am Dienstag, den 26. Mai, um 20 Uhr mit einer verlängerten Auftaktepisode. Ungeschnittene und erweiterte Fassungen aller drei Teile stehen jeweils am Folgetag beim Streamingdienst Peacock bereit.
Durch die Reunion führt erneut Moderator Andy Cohen, der gemeinsam mit Amanda Batula, Kyle Cooke, Lindsay Hubbard, Carl Radke, Ciara Miller und weiteren Cast-Mitgliedern auf die Ereignisse der Staffel zurückblickt. Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere die Beziehung zwischen Amanda Batula und West Wilson, über die zuletzt verstärkt spekuliert wurde.
Bereits im ersten Teil der Reunion sollen laut Bravo neue Details über die Beziehung der beiden ans Licht kommen. Die zweite Ausgabe am 2. Juni beschäftigt sich unter anderem mit der schwierigen Freundschaft zwischen Carl Radke und Lindsay Hubbard. Außerdem kündigt der Sender explosive Details rund um einen Skandal innerhalb der Gruppe an. Das Finale der Reunion folgt schließlich am 9. Juni und soll klären, ob sich die zerbrochenen Freundschaften innerhalb des Hauses überhaupt noch reparieren lassen.
«Summer House» gehört seit Jahren zu den festen Reality-Marken von Bravo und begleitet eine Gruppe junger New Yorker während gemeinsamer Sommeraufenthalte in den Hamptons. Produziert wird die Serie von Truly Original sowie Left Hook Media. Zu den ausführenden Produzenten zählen unter anderem Steven Weinstock, Glenda Hersh und Lauren Eskelin.
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