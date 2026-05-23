Netflix schließt Exklusivdeal mit den «Super Mario Bros.»-Machern

Netflix verstärkt seine Animationssparte mit prominenter Unterstützung: Der Streamingdienst hat eine mehrjährige Kreativpartnerschaft mit Michael Jelenic und Aaron Horvath geschlossen. Das Duo war zuletzt als Regisseure der erfolgreichen Kinofilme «The Super Mario Bros. Movie» und «The Super Mario Galaxy Movie» tätig und zählt außerdem zu den kreativen Köpfen hinter «Teen Titans Go!».
Im Rahmen der Vereinbarung sollen Jelenic und Horvath künftig exklusive Animationsserien und Filme für Netflix entwickeln. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen ein First-Look-Recht für mögliche Live-Action-Projekte der beiden Produzenten. In einem gemeinsamen Statement erklärten die Kreativen, sie wollten in den kommenden Jahren fesselnde und immersive Serien und Filme für das weltgrößte Publikum erschaffen.
Auch Netflix selbst verbindet große Hoffnungen mit der Zusammenarbeit. John Derderian, Vice President Animation Series + Kids & Family TV bei Netflix, bezeichnete Jelenic und Horvath als visionäre Kreative, deren besondere Erzählweise beim Publikum weltweit großen Anklang finde. Der Streamingdienst verweist dabei insbesondere auf den Erfolg der «Super Mario Bros.»-Filme sowie von «Teen Titans Go!» auf der Plattform. Laut Netflix sammelte «The Super Mario Bros. Movie» zwischen Dezember 2023 und Ende 2025 mehr als 240 Millionen Abrufe im globalen Top-10-Ranking des Dienstes.
Michael Jelenic begann seine Karriere einst als Assistent bei Warner Bros. Animation und arbeitete sich über Serien wie «The Batman» oder «Batman: The Brave and the Bold» bis zum Executive Producer von «Teen Titans Go!» hoch. Gemeinsam mit Aaron Horvath inszenierte er schließlich den milliardenschweren Kinohit «The Super Mario Bros. Movie». Horvath war zuvor ebenfalls langjährig für Warner Bros. Animation tätig und entwickelte unter anderem die Serie «Unikitty!».
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