MUBI sichert sich Cannes-Titel «Hope»

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Der Streamingdienst baut sein Arthouse-Portfolio aus und holt den neuen Film von Na Hong-jin noch vor der Weltpremiere in Cannes in mehrere Territorien.

Mit einem Deal setzt MUBI seine Einkaufspolitik fort: Der Anbieter hat sich die Rechte anvon Na Hong-jin für zahlreiche Märkte gesichert, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Sci-Fi-Actionthriller wird noch im Mai 2026 im Wettbewerb der Cannes Film Festival seine Weltpremiere feiern, konkrete Kinostartpläne sollen in den kommenden Monaten folgen. Produziert wurde «Hope» von Forged Films in Zusammenarbeit mit Plus M Entertainment, die auch den internationalen Vertrieb verantworten.Der Film bringt ein internationales Ensemble zusammen: Neben koreanischen Stars wie Hwang Jung-min und Zo In-sung steht auch Hoyeon vor der Kamera. Ergänzt wird das Cast durch internationale Namen wie Michael Fassbender und Alicia Vikander sowie Taylor Russell und Cameron Britton. Bereits diese Besetzung deutet darauf hin, dass «Hope» klar auf ein globales Publikum abzielt.Inhaltlich verbindet der Film Thriller- und Mystery-Elemente mit einem ungewöhnlichen Setting: In einem abgelegenen Dorf nahe der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea sorgt die Sichtung eines Tigers für Panik unter den Bewohnern. Polizeichef Bum-seok wird mit Ereignissen konfrontiert, die seine Vorstellung von Realität infrage stellen. Der Film verspricht damit eine Mischung aus Suspense, politischem Subtext und übernatürlichen Motiven  ein Ansatz, der bereits frühere Werke des Regisseurs geprägt hat.