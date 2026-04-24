Universal Pictures verschiebt «Mord ist ihr Hobby»-Kinofilm

Kino-News

Das Reboot der Kult-Krimireihe kommt nun erst Anfang 2028 in die Kinos.

Universal Pictures hat den Starttermin für die Neuverfilmung von(«Murder, She Wrote») verschoben. Statt wie ursprünglich geplant im Dezember 2027 soll der Film nun am 4. Februar 2028 anlaufen. Gründe nannte das Studio nicht, allerdings rückt die Produktion damit aus einem stark umkämpften Kinofenster heraus.Zum ursprünglichen Termin hätten mehrere hochkarätige Filme zeitgleich Premiere gefeiert, darunter «Avengers: Secret Wars», «The Lord of the Rings: Hunt for Gollum» und «The Housemaids Secret». Mit der Verschiebung schafft sich das Studio mehr Abstand zu diesen Blockbustern und bessere Chancen an den Kinokassen.In der Hauptrolle ist Jamie Lee Curtis zu sehen, die die ikonische Figur Jessica Fletcher übernimmt. Die Rolle wurde im Original von Angela Lansbury verkörpert. Die Serie lief von 1984 bis 1996 und drehte sich um eine erfolgreiche Krimiautorin, die immer wieder in Mordfälle verwickelt wird und diese löst. Regie führt Jason Moore, während das Drehbuch von Lauren Schuker Blum und Rebecca Angelo stammt. Produziert wird das Projekt unter anderem von Phil Lord und Christopher Miller. Inhaltliche Details zur Handlung des Films sind bislang noch nicht bekannt.