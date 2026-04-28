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Nutzt «First Dates Hotel» die Luft nach oben?

Mario Thunert von 28. April 2026, 08:50 Uhr

Zum Auftakt in der letzten Woche kamen Zahlen von 7,3 Prozent zustande, die Ausbaufähigkeit markieren.

Die VOX-Kuppelshow «First Dates Hotel» meldete sich in der Primetime vom 20. April mit neuen Folgen zurück. Insgesamt acht neue Episoden laufen immer montags um 20:15 Uhr. In der werberelevanten Zielgruppe startete die Sendung allerdings schwächer als in den Vorjahren - nur 0,28 Millionen schalteten zu, welche einen Prozentwert in Höhe akzeptabler, aber eben nicht feierlicher 7,3 Prozent mit sich führten - Zahlen, die Ausbaufähigkeit markieren. Konnte eben jene nun ausgeschöpft werden?



Zwar lag man nun immer noch im akzeptablen Bereich, allerdings konnte man sich im Vergleich zur Vorwoche nicht steigern. Denn die zweite Folge bewegte nur annähernd konstante 0,27 Millionen Werberelevante zum Einschalten, welche einen Prozentwert in Höhe 7,1 Prozent mit sich führten - Zahlen, die weiterhin deutlich Luft nach oben lassen. Mit Bezug zur älteren Zuschauerschaft hatten Trettl und Co. wenig zu melden - sie war nur in einer Größenordnung von 0,69 Millionen und dünnen 3,3 Prozent anwesend.



«Das perfekte Dinner» am Vorabend lief solide, jedoch auch nicht in Topform: Jenes holte wie letzten Montag 8,0 Prozent durch 0,20 Millionen Umworbene. Am Gesamtmarkt versammelten sich 0,75 Millionen Kochfans zu durchwachsenen 4,3 Prozent. Eine frische Folge vom regulären Access-«First Dates» lieferte vorher übrigens einen ordentlichen Marktanteil mit 8,1 Zielgruppen-Prozent (0,13 Millionen) - hier reichte ein kleiner Anstieg der Reichweite zu einer klaren Verbesserung des Anteils im Vergleich zur Vorwoche. Insgesamt verfolgten die Kennenlern-Talks 0,41 Millionen zu wiederum 3,2 Prozent. Die VOX-Kuppelshowmeldete sich in der Primetime vom 20. April mit neuen Folgen zurück. Insgesamt acht neue Episoden laufen immer montags um 20:15 Uhr. In der werberelevanten Zielgruppe startete die Sendung allerdings schwächer als in den Vorjahren - nur 0,28 Millionen schalteten zu, welche einen Prozentwert in Höhe akzeptabler, aber eben nicht feierlicher 7,3 Prozent mit sich führten - Zahlen, die Ausbaufähigkeit markieren. Konnte eben jene nun ausgeschöpft werden?Zwar lag man nun immer noch im akzeptablen Bereich, allerdings konnte man sich im Vergleich zur Vorwoche nicht steigern. Denn die zweite Folge bewegte nur annähernd konstante 0,27 Millionen Werberelevante zum Einschalten, welche einen Prozentwert in Höhe 7,1 Prozent mit sich führten - Zahlen, die weiterhin deutlich Luft nach oben lassen. Mit Bezug zur älteren Zuschauerschaft hatten Trettl und Co. wenig zu melden - sie war nur in einer Größenordnung von 0,69 Millionen und dünnen 3,3 Prozent anwesend.am Vorabend lief solide, jedoch auch nicht in Topform: Jenes holte wie letzten Montag 8,0 Prozent durch 0,20 Millionen Umworbene. Am Gesamtmarkt versammelten sich 0,75 Millionen Kochfans zu durchwachsenen 4,3 Prozent. Eine frische Folge vom regulären Access-lieferte vorher übrigens einen ordentlichen Marktanteil mit 8,1 Zielgruppen-Prozent (0,13 Millionen) - hier reichte ein kleiner Anstieg der Reichweite zu einer klaren Verbesserung des Anteils im Vergleich zur Vorwoche. Insgesamt verfolgten die Kennenlern-Talks 0,41 Millionen zu wiederum 3,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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