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Wie lange zieht Sat.1 «Ein Hof zum Verlieben» durch?

Felix Maier von 25. April 2026, 09:48 Uhr

Die neue Daily-Soap «Ein Hof zum Verlieben» läuft nun beinahe zwei Monate. Mit katastrophalen TV-Zahlen. Wie geht es weiter?

Hält «Ein Hof zum Verlieben» durch? Allein der Blick auf die Leistung der beiden gestrigen Ausgaben der Daily-Soap dürften im Normalfall ein sofortiges Absetzen nach sich ziehen. Ab 18 Uhr kam der Bällchsender auf 0,24 Millionen Zuschauer, ab 18:30 Uhr immerhin auf 0,26 Millionen. Das waren kurzum desolate 2,2 und 2,1 Prozent des Marktes. Noch heftiger dürfte das Urteil in Sachen Zielgruppe aufgefasst werden. Die Ausgabe ab 18 Uhr lag bei noch 0,02 Millionen Umworbenen, die zweite Ausgabe rutscht in den gerundet nicht mehr messbaren Bereich mit 0,00 Millionen Werberelevanten. In den Rohdaten ist die Rede von 0,002 Millionen, also grob 2.000 Umworbenen.



Während die erste Episode noch 1,6 Prozent am entsprechenden Markt belegte, landete die zweite Folge bei 0,1 Prozent. Verheerend, desolat, bodenlos schlecht - man könnte an dieser Stelle frei wählen, wie der Titel zu dieser Analyse wäre. Jedoch hat Sat.1 eine ähnliche Entwicklung mit einer anderen Soap gleichermaßen durch. Bei «Die Landarztpraxis» landete der Sender 2024 im Juni bei 0,04 Millionen und 0,4 Prozent - nur einige Tage später schauten wieder 0,15 Millionen Umworbene die Soap. Und mittlerweile hat das Format über 300 ausgestrahlte Episoden.



In diesen Bereichen war «Ein Hof zum Verlieben» noch nie. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht muss «Notruf» um 17 Uhr rutschte bei den 14- bis 49-Jährigen bereits auf 0,01 Millionen ab, das brachte lediglich 0,8 Prozent. Zuvor schaffte «Lenßen hilft» ebenfalls nur 0,01 Millionen und damit 1,6 Prozent. Hält Sat.1 auch beidurch? Allein der Blick auf die Leistung der beiden gestrigen Ausgaben der Daily-Soap dürften im Normalfall ein sofortiges Absetzen nach sich ziehen. Ab 18 Uhr kam der Bällchsender auf 0,24 Millionen Zuschauer, ab 18:30 Uhr immerhin auf 0,26 Millionen. Das waren kurzum desolate 2,2 und 2,1 Prozent des Marktes. Noch heftiger dürfte das Urteil in Sachen Zielgruppe aufgefasst werden. Die Ausgabe ab 18 Uhr lag bei noch 0,02 Millionen Umworbenen, die zweite Ausgabe rutscht in den gerundet nicht mehr messbaren Bereich mit 0,00 Millionen Werberelevanten. In den Rohdaten ist die Rede von 0,002 Millionen, also grob 2.000 Umworbenen.Während die erste Episode noch 1,6 Prozent am entsprechenden Markt belegte, landete die zweite Folge bei 0,1 Prozent. Verheerend, desolat, bodenlos schlecht - man könnte an dieser Stelle frei wählen, wie der Titel zu dieser Analyse wäre. Jedoch hat Sat.1 eine ähnliche Entwicklung mit einer anderen Soap gleichermaßen durch. Beilandete der Sender 2024 im Juni bei 0,04 Millionen und 0,4 Prozent - nur einige Tage später schauten wieder 0,15 Millionen Umworbene die Soap. Und mittlerweile hat das Format über 300 ausgestrahlte Episoden.In diesen Bereichen war «Ein Hof zum Verlieben» noch nie. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht muss Sat.1 einfach weiter an dem Format festhalten. Am gestrigen Tag war die Soap im Übrigen nicht das einzige Sat.1-Format mit Problemen.um 17 Uhr rutschte bei den 14- bis 49-Jährigen bereits auf 0,01 Millionen ab, das brachte lediglich 0,8 Prozent. Zuvor schaffteebenfalls nur 0,01 Millionen und damit 1,6 Prozent.

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