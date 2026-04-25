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«Der Alte» macht den ZDF-Freitag stark

Felix Maier von 25. April 2026, 09:14 Uhr

Am Abend kann die Satire jedoch nicht an die jüngsten Erfolge anschließen.

Der Auftakt in den ZDF-Freitag erledigte «Der Alte» am gestrigen Arbeits-Wochenabschluss mit Bravur. Während die aktuell ausgestrahlten neuen Folgen in den vergangenen Wochen eher schwächelten schraubte Caspar Bergmann die Gesamtreichweite gestern auf schöne 4,43 Millionen hoch. Das brachte dem



Für Gewöhnlich kann der Mainz-Sender mit dem eher verhaltenen Abschluss in Sachen 14- bis 49-Jährigen leben, da der Satire-Abend ab 22:30 Uhr hierbei zum großen Wurf ausholt. Das passierte auch am gestrigen Freitag. Um 22:30 Uhr übernahm Oliver Welke mit der «heute-show» vor starken 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Das war für das ZDF die beste Reichweite des Tages in der Sparte, was sich auch bei überragenden 22,2 Prozent am Markt zeigte. Tatsächlich reichte das zudem aus, um jegliche globale Konkurrenz auszustechen - kein anderes TV-Format schaffte es derart viele junge Zuschauer zu begeistern.



Dennoch wird die Freude nicht ungebrochen sein in Mainz - in der Vorwoche holte Mainz mit der «heute-show» noch rekordverdächtige 0,94 Millionen 14- bis 49-Jährige und 27,8 Prozent ab. Das wird beim Zweiten jedoch nicht mehr als eine Randnotiz sein. Insgesamt lief der gestrige Abend exzellent weiter, Welke sicherte 3,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren - das brachte noch 18,2 Prozent am Gesamtmarkt. Der Auftakt in den ZDF-Freitag erledigteam gestrigen Arbeits-Wochenabschluss mit Bravur. Während die aktuell ausgestrahlten neuen Folgen in den vergangenen Wochen eher schwächelten schraubte Caspar Bergmann die Gesamtreichweite gestern auf schöne 4,43 Millionen hoch. Das brachte dem ZDF in der aktuellen TV-Runde mit 20,3 Prozent Marktanteil den ersten zweiten Abend mit mehr als 20 Prozent ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen verlief das 20:15 Uhr-Programm gewohnt unauffällig, mit 0,22 Millionen Jüngeren waren 6,2 Prozent am entsprechenden Markt möglich.Für Gewöhnlich kann der Mainz-Sender mit dem eher verhaltenen Abschluss in Sachen 14- bis 49-Jährigen leben, da der Satire-Abend ab 22:30 Uhr hierbei zum großen Wurf ausholt. Das passierte auch am gestrigen Freitag. Um 22:30 Uhr übernahm Oliver Welke mit dervor starken 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Das war für das ZDF die beste Reichweite des Tages in der Sparte, was sich auch bei überragenden 22,2 Prozent am Markt zeigte. Tatsächlich reichte das zudem aus, um jegliche globale Konkurrenz auszustechen - kein anderes TV-Format schaffte es derart viele junge Zuschauer zu begeistern.Dennoch wird die Freude nicht ungebrochen sein in Mainz - in der Vorwoche holte Mainz mit der «heute-show» noch rekordverdächtige 0,94 Millionen 14- bis 49-Jährige und 27,8 Prozent ab. Das wird beim Zweiten jedoch nicht mehr als eine Randnotiz sein. Insgesamt lief der gestrige Abend exzellent weiter, Welke sicherte 3,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren - das brachte noch 18,2 Prozent am Gesamtmarkt.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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