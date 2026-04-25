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True Crime bei Kabel Eins? Nicht zur Primetime!

Felix Maier von 25. April 2026, 09:58 Uhr

Im Anschluss an die beste Sendzeit wird der True Crime-Abend bei Kabel Eins besser.

Der Vorabend vor der Primetime lief gestern für Kabel Eins schlichtweg ordentlich. «Achtun Kontrolle! Wir kümmern uns drum» steigerte die Gesamtreichweite von zuvor 0,38 Millionen auf 0,48 Millionen. Damit ging zwar dennoch die Quote von 3,3 auf 2,9 Prozent runter - der Trend in Sachen Reichweite machte jedoch Mut für den Abend. In der Zielgruppe blieb man beim Classics-Sender stabil bei 0,10 Millionen Werberelevanten. Und dann kam die Primetime und das True Crime-Angebot. Mit «Mord im Dorf» ging es zur besten Sendezeit zurück auf 0,44 Millionen, was dann auch die Quote auf 2,0 Prozent drückte.



In der Zielgruppe reduzierte sich das Interesse gleichermaßen, es verweilten 0,08 Millionen Umworbene, was ebenfalls in schlechten 2,2 Prozent resultierte. Vorschnell könnte an dieser Stelle damit die nächste negative Analyse für die True Crime-Bestrebungen von Kabel Eins veröffentlicht werden - jedoch lohnt der Blick auf die folgenden Formate. Bereits ab 22:20 Uhr übernahm gestern «Serienmörder - Das Böse unter uns». Und prompt ging die Gesamtreichweite auf 0,48 Millionen hoch, damit auch die Quote auf 2,8 Prozent. Wichtiger noch: Die Zielgruppe wuchs auf schöne 0,12 Millionen und damit sichtlich starke 3,5 Prozent.



Selbst die Wiederholung einer alten Folge von «Mord im Dorf» ab 23:20 Uhr überschattete noch immer die Primetime-Leistung. Das späte Angebot hielt 0,45 Millionen Zuschauer insgesamt und gleichzeitig 0,11 Millionen Werberelevanten. In Sachen Quote sicherte sich der Sender damit jeweils 5,4 Prozent an den Märkten. Funktioniert True Crime bei Kabel Eins also doch - nur eben nicht um 20:15 Uhr? Der Vorabend vor der Primetime lief gestern für Kabel Eins schlichtweg ordentlich.steigerte die Gesamtreichweite von zuvor 0,38 Millionen auf 0,48 Millionen. Damit ging zwar dennoch die Quote von 3,3 auf 2,9 Prozent runter - der Trend in Sachen Reichweite machte jedoch Mut für den Abend. In der Zielgruppe blieb man beim Classics-Sender stabil bei 0,10 Millionen Werberelevanten. Und dann kam die Primetime und das True Crime-Angebot. Mitging es zur besten Sendezeit zurück auf 0,44 Millionen, was dann auch die Quote auf 2,0 Prozent drückte.In der Zielgruppe reduzierte sich das Interesse gleichermaßen, es verweilten 0,08 Millionen Umworbene, was ebenfalls in schlechten 2,2 Prozent resultierte. Vorschnell könnte an dieser Stelle damit die nächste negative Analyse für die True Crime-Bestrebungen von Kabel Eins veröffentlicht werden - jedoch lohnt der Blick auf die folgenden Formate. Bereits ab 22:20 Uhr übernahm gestern. Und prompt ging die Gesamtreichweite auf 0,48 Millionen hoch, damit auch die Quote auf 2,8 Prozent. Wichtiger noch: Die Zielgruppe wuchs auf schöne 0,12 Millionen und damit sichtlich starke 3,5 Prozent.Selbst die Wiederholung einer alten Folge vonab 23:20 Uhr überschattete noch immer die Primetime-Leistung. Das späte Angebot hielt 0,45 Millionen Zuschauer insgesamt und gleichzeitig 0,11 Millionen Werberelevanten. In Sachen Quote sicherte sich der Sender damit jeweils 5,4 Prozent an den Märkten. Funktioniert True Crime bei Kabel Eins also doch - nur eben nicht um 20:15 Uhr?

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