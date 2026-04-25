«Let's Dance» dominiert mit leicht positivem Effekt

Seit Anfang April hat RTL mit «Let's Dance» als einziger privater Sender eine Show im Primetime-Angebot am Freitag. Das merkte der Sender mit einem zumindest leicht positiven Effekt. Nach dem Ende von «The Voice Kids» bei Sat.1 steigerte sich das Interesse bei «Let's Dance» auf 2,95 Millionen Zuschauer - zuvor ging die Gesamtreichweite runter auf bis zu 2,60 Millionen. Der gestrige Abend ist schlussendlich ein Sinnbild für die aktuelle Staffel. RTL kann sich zweifelsfrei über 2,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren freuen und auch der Marktanteil von 14,9 Prozent ist aller Ehren wert. Jedoch passt die Entwicklung im Hinblick auf das Alleinstellungsmerkmal am Freitagabend dann doch nicht wirklich.
In der Zielgruppe passt zumindest der Trend deutlich besser - von zuletzt 0,52 Millionen Umworbenen ging es am gestrigen Abend hoch auf 0,59 Millionen Werberelevante. Damit steigerte sich das Primetime-Format von 16,3 auf 17,0 Prozent. Immerhin. Mit dem globalen Vergleich kann RTL hier viel besser auf Werbe-Tour gehen! Insgesamt waren gestern lediglich vier Formate gefragter als der RTL-Abend. Die «heute-show» holte 3,22 Millionen Zuschauer (18,2 Prozent), «Praxis mit Meerblick» kam auf 3,31 Millionen Zuschauer (15,2 Prozent), «SOKO Leipzig» erreichte 3,48 Millionen (16,1 Prozent) und «Der Alte» legte die Bestleistung mit 4,43 Millionen und 20,3 Prozent hin.
Nach der RTL-Primetime, und allen weiteren RTL-Formaten dahinter, ist es die Sat.1-Primetime, die den gewissermaßen zweiten Platz in der Reichweiten-Tabelle belegt. Mit «Die besten Comedians Deutschlands» holte Unterföhring 0,79 Millionen Zuschauer ab - und dabei ist dann auch deutlich, wie dominant der RTL-Abend war. Außerdem sieht es in Sachen Zielgruppe, die ja sowieso für private Sender noch wichtiger ist, noch besser aus. Mit 0,59 Millionen Umworbenen steigert sich «Let's Dance» von zuletzt 0,52 Millionen und zudem kann ausschließlich ein Format am gestrigen Freitag mehr junge Zuschauer anziehen. Nur die «heute-show» ist mit 0,79 Millionen besser. Dennoch wird man sich Köln bei 17,0 Prozent Marktanteil keine Sekunde über den zweiten Platz ärgern.
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