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RTL führt Raab zum Schafott

Fabian Riedner von 24. April 2026, 08:20 Uhr

Das waren schlechte Bedingungen: Im Vorfeld nur Reruns und BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken als Gast.

Weil «Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy» aus dem Mai 2024, was sich damals über zwei Millionen Menschen ansahen. Jetzt kam die Produktion nur noch auf 1,08 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei schwachen 5,1 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,20 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 5,0 Prozent.



Zwischen 22.15 und 23.15 Uhr folgte die Wiederholung von «Mario Barth live! Männer sind nichts ohne die Frauen», das sich Mitte Oktober 1,37 Millionen ansahen. Den Rerun über den Beziehungsalltag ließen sich 0,84 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen. Der Marktanteil wurde auf 4,9 Prozent beziffert. Unter den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen waren 0,20 Millionen, die für 5,7 Prozent verantwortlich waren.



Schließlich ging «Die Stefan Raab Show» auf Sendung, in der BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken zu Gast war. Das Programm sahen lediglich 0,42 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei schwachen 3,7 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,11 Millionen dabei, was zu 4,6 Prozent führte. Das «RTL Nachtjournal» sicherte sich im Anschluss 0,39 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,07 Millionen möglich, der Marktanteil lag bei 5,0 Prozent. Im «RTL Nachtjournal Spezial» wurde der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, interviewt. Das wollten 0,27 Millionen Zuseher sehen, mit 0,06 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 4,8 Prozent ein.

Weil Das Erste die DFB-Pokal-Halbfinalpartie zwischen VfB Stuttgart und dem SC Freiburg ausstrahlte, setzte man in Köln mit zwei Mario-Barth-Programmen ausschließlich auf Wiederholungen. Um 20.15 Uhr gab es ein weiteres Malaus dem Mai 2024, was sich damals über zwei Millionen Menschen ansahen. Jetzt kam die Produktion nur noch auf 1,08 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei schwachen 5,1 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,20 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 5,0 Prozent.Zwischen 22.15 und 23.15 Uhr folgte die Wiederholung von, das sich Mitte Oktober 1,37 Millionen ansahen. Den Rerun über den Beziehungsalltag ließen sich 0,84 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen. Der Marktanteil wurde auf 4,9 Prozent beziffert. Unter den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen waren 0,20 Millionen, die für 5,7 Prozent verantwortlich waren.Schließlich gingauf Sendung, in der BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken zu Gast war. Das Programm sahen lediglich 0,42 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei schwachen 3,7 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,11 Millionen dabei, was zu 4,6 Prozent führte. Dassicherte sich im Anschluss 0,39 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,07 Millionen möglich, der Marktanteil lag bei 5,0 Prozent. Imwurde der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, interviewt. Das wollten 0,27 Millionen Zuseher sehen, mit 0,06 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 4,8 Prozent ein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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