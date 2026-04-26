Free-TV-Premiere in der Nacht: ZDF zeigt «Gangstas 4 Life»

Erneut verlegt das ZDF eine Erstausstrahlung in die späte Nacht: Am Dienstag, den 26. Mai 2026, zeigt der Sender um 00:45 Uhr den Film «Gangstas 4 Life» (Originaltitel: «Patser») erstmals im Free-TV. Die Produktion steht im Anschluss vom 27. Mai bis zum 25. Juni 2026 auch im Streaming-Angebot zur Verfügung. Inszeniert wurde der Film vom Regieduo Adil El Arbi und Bilall Fallah, die mittlerweile international erfolgreich sind und unter anderem an der «Bad Boys»-Reihe gearbeitet haben. «Gangstas 4 Life» überzeugt durch ein hohes Tempo, visuelle Dynamik und einen markanten Hip-Hop-Soundtrack, der die Geschichte zusätzlich antreibt.
Im Zentrum des Films steht eine Gruppe junger Freunde aus Antwerpen, die von einem besseren Leben träumen. Adamo, gespielt von Matteo Simoni, wächst gemeinsam mit Badia, Volt und Junes in einem Umfeld auf, in dem legale Aufstiegschancen rar sind. Der Wunsch nach Luxus und Anerkennung treibt die Clique schließlich in die Kriminalität zunächst mit Erfolg.
Der Einstieg ins Drogengeschäft gelingt überraschend schnell, und der neue Lebensstil scheint die Hoffnungen der vier zu bestätigen. Doch mit wachsendem Selbstvertrauen steigt auch der Leichtsinn. Als sie eine folgenschwere Entscheidung treffen und eine größere Menge Kokain stehlen, geraten sie ins Visier gefährlicher Gegner darunter ein kolumbianisches Kartell und korrupte Polizisten. Neben Simoni gehören unter anderem Nora Gharib, Saïd Boumazoughe und Junes Lazaar zum Ensemble.
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