Banijay holt YouTube-Hit «Stop The Train» ins TV-Geschäft

International

Das internationale Format soll künftig für mehrere Märkte adaptiert werden.

Der Medienkonzern Banijay Entertainment hat sich die weltweiten Rechte am Formatgesichert. Die Show wurde ursprünglich für YouTube entwickelt und stammt vom französischen Creator Squeezie sowie Regisseur Théodore Bonnet. Das Konzept setzt auf ein ungewöhnliches Setting: Die komplette Show spielt in einem fahrenden Zug. Kandidaten müssen sich durch verschiedene Waggons kämpfen, in denen jeweils unterschiedliche Aufgaben warten  von Logik- und Gedächtnisspielen bis hin zu physischen Herausforderungen. Nach jeder Runde scheidet ein Teilnehmer aus, bis am Ende nur ein Sieger übrig bleibt, der den Zug symbolisch stoppt und das Preisgeld gewinnt.Besonders ist die Mischung aus Echtzeit-Inszenierung und thematisch gestalteten Abteilen, die etwa als Casino oder Gefängnis aufgebaut sind. Dadurch entsteht ein dynamisches Spielprinzip, das stark auf Spannung und visuelle Abwechslung setzt. Die Ursprungsversion konnte bereits online eine große Reichweite erzielen.James Townley, Chief Content Officer, Development, bei Banijay Entertainment, sagt: «Stop The Train» sprengt durch seine Originalität, die intensive Wettbewerbsatmosphäre und das unverwechselbare, ortsspezifische Design wahrhaftig kreative Grenzen. Wir freuen uns unglaublich darauf, mit Unfold Productions und Squeezie zusammenzuarbeiten, einer prägenden Größe in der digitalen Landschaft, deren kreative Vision und tiefe Verbundenheit mit dem Online-Publikum entscheidend zum Erfolg des Formats beigetragen haben. Das Format ist auf YouTube entstanden und hat sich bei den Fans bereits als beliebt erwiesen. Wir sehen großes Potenzial, das Konzept über unsere globale Präsenz hinweg für ein plattformübergreifendes Publikum auf der ganzen Welt zu skalieren.