NHL bei ESPN so stark wie nie: Bestwerte im aktuellen Rechtezyklus

US-Quoten

Die Eishockey-Liga legt bei den US-Quoten deutlich zu und erreicht neue Höchststände.

Die Übertragungen der National Hockey League bei ESPN und dem Schwestersender ABC haben in der Saison 2025/26 neue Bestwerte erreicht. Laut aktuellen Zahlen verzeichnete die Regular Season im Schnitt 760.000 Zuschauer über beide Sender hinweg  ein Plus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn des aktuellen Rechtevertrags im Jahr 2021.Im Detail erzielten die Spiele auf ESPN durchschnittlich 602.000 Zuschauer bei 38 übertragenen Partien, während ABC bei 16 Spielen im Schnitt sogar auf 1,1 Millionen kam. Beide Werte markieren neue Rekorde innerhalb der aktuellen Rechteperiode. Besonders stark fiel das Wachstum bei ESPN aus, wo die Reichweite im Jahresvergleich um 48 Prozent zulegte, während ABC ein Plus von 33 Prozent verbuchte.Auch in wichtigen Zielgruppen konnte die NHL deutlich zulegen. So stieg die Reichweite bei Frauen um 36 Prozent, bei Kindern und Jugendlichen (P2-17) sogar um 46 Prozent. In der für Werbekunden wichtigen Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen verzeichneten die Übertragungen ein Wachstum von 32 Prozent.Einzelne Spiele sorgten ebenfalls für herausragende Werte. Die NHL Stadium Series zwischen den Boston Bruins und den Tampa Bay Lightning am 1. Februar 2026 erreichte 2,1 Millionen Zuschauer und stellte damit einen neuen Rekord für ein NHL-Regular-Season-Spiel im Kabelfernsehen auf. Auch andere Events wie der Saisonauftakt oder der sogenannte Frozen Frenzy-Spieltag mit allen 32 Teams gleichzeitig trugen zur positiven Entwicklung bei.