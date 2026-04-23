Quotencheck

von Mario Thunert 23. April 2026, 12:00 Uhr

Mit der achten Staffel verzeichnete Das Erste über 2,8 Millionen Zuschauer.

Am 4. November 2025 immer dienstags um 18:50 Uhr im Ersten startete der zweite Teil der siebten Staffel, die mit der Doppelfolge "Das Schmuddelkind" die 100. Episode feierte. Schon im neuen Jahr 2026 ging es dann nahtlos weiter mit der achten Staffel. Konnten die Geschichten auch weiterhin beim Publikum verfangen?Ausgestrahlt wurden die neuen Episoden der achten Staffel ab 13. Januar 2026 um 18.50 Uhr. Zum Start lief es zunächst absolut solide: Die Daten wiesen zunächst überdurchschnittliche, aber nicht außergewöhnliche 14,5 Prozent (2,96 Millionen) aus. Die jüngeren Zuschauenden waren in niedriger Anzahl vertreten: Sie schalteten nur zu blassen 5,4 Prozent (0,16 Millionen) ein.In den nächsten zwei Wochen hielt man sich von den Marktanteilen ziemlich konstant bei Werten um 14,0 Prozent  die Reichweiten sanken zunächst etwas auf 2,75, stiegen dann aber wieder auf 2,91 Millionen. Die Beteiligungen bei den 14-49-Jährigen beliefen sich auf 0,14 und 0,20 Millionen sowie 5,7 und 6,5 Prozent  dünne bis mittelmäßige Zahlen.Am 10. Februar fiel die Serie dann erstmals unter 14 Prozent: Genauer gesagt passable 13,6 Prozent durch 2,86 Millionen kamen noch zusammen. Dafür ging es in der Folgewoche dann in die entgegengesetzte Richtung, weil ein vorläufiger Staffelbestwert in Höhe 3,10 Millionen aufkam. In den weiteren März-Wochen hielt man sich erfreulicher Weise über 15 Prozent, obwohl man wieder unter drei Millionen fiel auf um die 2,80 Millionen. In der jüngeren Altersklasse schwankte die Produktion zwischen 0,12 und 0,23 Millionen mit Marktanteilen von tristen 5,1 bis schöne 9,5 Prozent.Doch die moderate Wellenbewegung setzte sich fort: Am 31. März gings wieder auf 13,8 Prozent wegen 2,45 Millionen. MitBlick auf die 14-49-Jährigen sah es an diesem Datum mit 0,13 Millionen und 5,3 Prozent schlecht aus. Zum Ende der ersten Staffelhälfte von Runde acht konnte man sich erneut auf bessere 15,9 und 15,8 Prozent optimieren  die Reichweiten stiegen über 2,65 bis 2,76 Millionen am 14. April 2026. Bei den Jüngeren blieb man in Anbetracht 6,0 Prozent (0,11 Millionen) sowie 3,9 Prozent (0,09 Millionen) im verhaltenen bis enttäuschenden Bereich.Im Resümee sind Durchschnittszahlen von ordentlichen 14,7 Prozent (2,82 Millionen) bei den Älteren sowie mittelprächtige 6,3 Prozent (0,16 Millionen) bei den Jüngeren für die erste Hälfte der achten «WaPo Bodensee» Staffel zu nennen. In der Konsequenz lassen sich die Gesamtwerte als zufriedenstellend bezeichnen, wenngleich man nicht ganz an die erfolgreicheren Vorabend-Krimiserien heranreichen kann.