Wir möchten gerne dazu beitragen, dass die jungen Mädchen und Frauen mehr wahrgenommen werden

Interview

Walter Sittler und Sigrid Klausmann sprechen im Interview über ihren Dokumentarfilm «Girls Dont Cry», der sechs Mädchen aus unterschiedlichen Teilen der Welt begleitet.

Sigrid hat die Idee schon 2018 entwickelt, um dieses Mal jungen Frauen eine Stimme zu geben, sie ihre Welt, die Ungerechtigkeiten, ihre Wünsche und Fähigkeiten erzählen zu lassen. Durch private Spenden, einem Teil Filmförderung etc. ist es dann gelungen, ohne einen beteiligten Sender den Film zu realisieren. Ich habe die meiste Produzentenarbeit gemacht und Sigrid ist für den Inhalt und die letztendliche Form des Films verantwortlich, ist aber auch als Co-Produzentin tätig gewesen und ist es noch.Tief berührt hat mich die Kraft, der Mut und die Resilienz aller Mädchen. Aber es sind nicht nur die einzelnen Schicksale der Mädchen, die mich berührt haben. Vielmehr beschäftigt mich die Tatsache, dass viele Mädchen und Frauen immer noch in einem patriarchalen System leben müssen, weniger wert sind, z.B. im Schatten ihrer Brüder, stehen, auf gute Bildung verzichten müssen, nicht in gesellschaftliche und politische Prozesse eingebunden sind. Und dass sie immer noch weniger Chancen haben, ihre Talente zu entfalten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Dabei macht genau das eine erfolgreiche Gesellschaft aus. Die Lebenswege vieler Mädchen werden immer noch aus der Not heraus bestimmt und sind weit entfernt von Selbstbestimmung.Sobald ich den Mädchen begegne, geht es darum, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich verbringe Zeit mit ihnen, ohne Kamera. Ich sitze in den Wohnzimmern mit der ganzen Familie, gehe mit den Mädchen Kaffee trinken. Dabei kommen wir ins Gespräch. Und die Mädchen genießen das durchaus. Dass sich jemand so intensiv für sie interessiert, sind sie nicht gewohnt. Auf jedes Mädchen muss ich mich natürlich neu einlassen, aber ich habe sehr viel Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen, das hilft mir.Am meisten hat mich überrascht, dass es eine Eigenschaft gibt, die alle Mädchen aus den verschiedensten Kulturen und Gesellschaften eint: Die Klarheit der Sicht auf ihre Welt, auf die Gesellschaft, in der sie leben und den Mut, trotz der Hindernisse, unbeirrt ihren Weg zu verfolgen. Sie sind tatsächlich Vorbilder für uns.Es gibt keine Genitalverstümmelung ohne Zwang! Kein Mädchen würde sich freiwillig mit einer rostigen Rasierklinge die Vulva verstümmeln lassen. Raum zu geben ist genau das, was ich als Filmemacherin ja kann. Diese Chance habe ich genutzt. Wir müssen die Geschichten von Mädchen und Frauen erzählen und dem Geplapper auf Social Media etwas entgegensetzen. Wenn sich in jedem Kino auch nur ein Mädchen empowert fühlt durch die Geschichten unserer sechs Protagonistinnen, dann ist meinem Team und meiner Co-Regisseurin Lina Luytė und mir etwas Wichtiges gelungen. Und wenn Gespräche in Gang kommen, zwischen den Generationen, zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen, dann haben wir viel erreicht. Meine Filme sind idealerweise wie ein sanfter Landregen, der gleichmäßig und stetig auf die Erde fällt, und irgendwo fängt es an zu blühen.Ja, genau. Ich habe den Film unserer kleinen Enkeltochter Franka Lilli gewidmet.Und nach bereits vielen Gesprächen mit jungen Menschen und auch Erwachsenen spüre ich eine große Dankbarkeit, dass dieses Projekt möglich war, dass Walter und ich noch einmal in den Ring gestiegen sind. Wir wollten, dass diese Geschichten in die Welt kommen. Sie kommen zur richtigen Zeit. Der Film hat mich selber als Frau empowert und bereichert und wieder mein Denken erweitert, obwohl ich schon die 70 überschritten habe und doch gescheit genug sein müsste.Lasst euch nicht einschüchtern und kleinmachen! Macht den Mund auf! Besteht auf gute Bildung! Sucht Verbündete! Glaubt an eure weibliche Kraft! Tut euch zusammen mit den Menschen, die euch guttun, euch zuhören, euch fördern und lieben. Findet euren Weg und immer: Nase hoch! Und: Schaut euch «Girls Dont Cry» an, immer mal wieder😉Wir möchten gerne dazu beitragen, dass die jungen Mädchen und Frauen mehr wahrgenommen werden, dass sie in dem, wie sie sind und was sie können, gefördert werden: Empowerment vorantreiben  um das Wort mal zu verwenden. Wir brauchen eine echte Gleichberechtigung, um eine friedliche Welt zu schaffen.Wir sind sehr stolz und glücklich, dass unser Film bereits auf Festivals in Ländern wie Kongo, Syrien, Pakistan gezeigt wurde, und gerade heute kam eine Einladung aus Bangladesh. Das ist eine große Bestätigung.Ich bewundere meine Frau für ihre Fähigkeit, Kindern und Jugendlichen mit diesem freundlichen, von echtem Interesse gespeisten Respekt zu begegnen. Wir tun gut daran, den Heranwachsenden zuzuhören, weil sie ein wunderbarer Spiegel der Ungerechtigkeiten in der Welt für uns sind. Es ist ein Vergnügen, neben der fiktionalen Arbeit, auch an echten, dokumentarischen Filmen beteiligt zu sein.Auch, ja. Aber Nachdenken allein ist eigentlich zu wenig. Aus dem Nachdenken muss man ins Handeln kommen. Wie sagte mein Mann neulich in einem Interview zum Ende seiner Kästnerprogramme: Gedichte reichen nicht mehr. Für mich gilt: Jedes Mädchen, das gestärkt und ermutigt aus dem Film geht, zählt mehr wert als alles andere.Barbara Auer und ich sind gemeinsam Schirmeltern von Help-Age. Eine Organisation, die sich um ältere Menschen kümmert, die sich z.B. um ihre Enkel kümmern, weil die Eltern nicht mehr da sind. Menschen, die eigentlich nach einem langen Arbeitsleben ein wenig Ruhe verdient hätten. Am Umgang einer Gesellschaft mit den Schwachen, Kindern und Alten entscheidet sich der Wert dieser sozialen Gemeinschaften  da möchte ich dazu beitragen.