Obwohl die Einschaltquoten von «Forsthaus Rampensau Germany» nie überzeugten, bestellten ProSieben und Joyn eine dritte Staffel. Diese wurde mit 18 Teilen im November bei Joyn veröffentlicht, ProSieben zog im Februar 2026 mit Doppelfolgen nach. Der Startschuss für die ProSieben-Premiere fiel am Donnerstag, den 12. Februar, um 00.57 Uhr. Nur 0,09 Millionen Menschen sahen den Einzug auf die Alm, der Marktanteil lag bei schwachen 2,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,02 Millionen gemessen, mit 2,7 Prozent blieb man ebenfalls hinter den Erwartungen.
Sieben Tage später schalteten nur noch 0,06 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sank auf 1,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen fiel das Interesse auf 0,01 Millionen zurück, der Marktanteil wurde auf 1,1 Prozent beziffert. In der dritten Woche wurde die Sendezeit um 20 Minuten nach hinten verlegt, dennoch stiegen die Reichweiten leicht an. Die Folge verbuchte 0,08 Millionen Zuschauer, sodass 2,7 Prozent erreicht wurden. Unter den jungen Leuten wurden mit 0,03 Millionen sogar 5,3 Prozent erzielt der Höchstwert der Staffel.
Mit der vierten Folge, die am 5. März lief, mussten Sarah Knappik («Germanys Next Topmodel») und Bernhard Schwendemann («Ich bin ein Star Showdown der Dschungel-Legenden») das Haus verlassen. Die Sendung erreichte 0,08 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent. Unter den jungen Leuten waren 0,02 Millionen dabei, was 3,3 Prozent bedeutete. Mitte März kam eine weitere Ausgabe sogar auf 0,10 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg auf 3,4 Prozent. Dennoch blieb das Bild bei den jungen Menschen mit 0,02 Millionen und 3,5 Prozent schwach.
Am 19. März schalteten 0,06 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum schrumpfte auf zwei Prozent. Die Reichweite bei den jungen Menschen blieb mit 0,02 Millionen stabil, der Marktanteil belief sich auf 3,4 Prozent. Mit der drittletzten Folge mussten Oliver Ginkel («Make Love, Fake Love») und Paul Janke («Make Love, Fake Love») gehen, was jedoch nur 0,07 Millionen Menschen zum Einschalten bewegte. In der Zielgruppe wurden 0,02 Millionen erreicht, das entsprach drei Prozent.
Die vorletzte Folge sahen sich 0,06 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil sackte auf 1,6 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,03 Millionen dabei, sodass 2,9 Prozent erzielt wurden. Yeliz Koç und Dilara Kruse sowie Marc-Robin Wenz und Henna Urrehman mussten in der letzten Folge gehen, die Kandidaten Gina Beckmann und Leon Content gewannen die Staffel. Das Finale erreichte 0,08 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 2,2 Prozent. Unter den jungen Leuten wurden lediglich 0,01 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 2,5 Prozent.
Unterm Strich erreichte die dritte Staffel von «Forsthaus Rampensau Germany» magere 0,07 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 2,4 Prozent. Bei den jungen Menschen floppte das Format mit 0,02 Millionen, was ProSieben 3,1 Prozent einbrachte und damit klar unter Senderschnitt blieb.
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