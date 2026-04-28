Zwischen 1999 und 2001 ließ VOX 333 Folgen von «Hast du Töne?» produzieren. Unter dem Titel «Let the Music Play» versuchte sich Sat.1 später an einem Vorabend-Quiz ohne Erfolg. Ab 2024 wurde Matthias Opdenhövel samt Originaltitel wieder ausgegraben, um daraus eine mehr als zweistündige Show zu formen. Der Neustart am 30. Mai 2024 gelang mit 1,23 Millionen Zuschauern noch ordentlich.
Die dritte Staffel startete am Donnerstag, den 19. Februar 2026 allerdings nicht mehr im Sommer, sondern im Winter. Nur noch 0,79 Millionen fühlten sich angesprochen, bei der Show mit Oliver Geissen, Caroline Frier und Sasha einzuschalten. Die Gäste Alexander Kumptner, Lucas Gregorowicz und Meltem Kaptan sorgten für einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,24 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent.
Eine Woche später schauten Sandy Mölling, Luca Hänni und Isabel Varell vorbei, doch nur 0,74 Millionen Menschen fühlten sich angesprochen. Der Marktanteil fiel auf 3,4 Prozent. Auch bei den jungen Menschen verringerte sich das Interesse: Nur 0,18 Millionen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 4,3 Prozent. Sieben Tage später, am 5. März 2026, sackte die Show auf 0,62 Millionen ab. Der Marktanteil lag nur noch bei 2,9 Prozent. Selbst bei den jungen Menschen wurde mit 0,15 Millionen und 3,8 Prozent ein neuer Tiefstwert gemessen trotz prominenter Gäste wie Enie van de Meiklokjes, Tom Beck und Panagiota Petridou.
Zur vierten Folge kamen Noah Becker, Janin Ullmann und Mandy Capristo. Die Reichweite verbesserte sich leicht auf 0,73 Millionen, der Marktanteil kletterte auf 3,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,22 Millionen gemessen, das entsprach soliden 5,4 Prozent.
Mit der fünften Folge lief es deutlich besser: Andrea Kiewel, Pasquale Aleardi und Angelina Kirsch sorgten für einen Staffelbestwert von 0,92 Millionen Zuschauern, der Marktanteil stieg auf 4,3 Prozent. Auch bei den jungen Menschen lief es mit 0,26 Millionen und 6,2 Prozent ordentlich.
In der letzten Folge der dritten Staffel waren Pascal Hens, Laura Karasek und die deutsche «Eurovision Song Contest»-Teilnehmerin Sarah Engels zu Gast. Das brachte 0,74 Millionen Zuschauer und 3,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,23 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 5,6 Prozent.
Im Durchschnitt erreichte die dritte «Hast du Töne?»-Staffel 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was nur schwache 3,5 Prozent Marktanteil bedeutete. In der Zielgruppe sicherte sich Sat.1 0,21 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei ebenfalls enttäuschenden 5,1 Prozent. Die zweite Staffel hatte im Hochsommer noch 0,92 Millionen Zuschauer erreicht, bei den Jungen wurden 0,25 Millionen und 7,5 Prozent gemessen. Es deutet vieles darauf hin, dass «Hast du Töne?» weniger von der eigenen Stärke lebt als vielmehr vom schwachen Gegenprogramm und vor allem dann funktioniert, wenn Das Erste und das ZDF am Donnerstag auf Wiederholungen setzen.
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