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«Elden Ring» kommt 2028 ins Kino

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Alex Garland verfilmt das Fantasy-Game für A24 mit prominenter Besetzung und IMAX-Produktion.

Die erfolgreiche Videospielreihe «Elden Ring» wird verfilmt. Wie das Studio A24 bekannt gab, soll die Live-Action-Adaption am 3. März 2028 in die Kinos kommen. Regie führt Alex Garland, der den Film auch für das IMAX-Format inszeniert. Die Produktion läuft bereits. Für die Hauptrolle wurde Kit Connor verpflichtet, der zuletzt durch «Heartstopper» bekannt wurde. Zum Ensemble gehören zudem Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke und Havana Rose Liu. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Nick Offerman und Peter Serafinowicz.

Produziert wird der Film von mehreren namhaften Branchenvertretern, darunter George R. R. Martin, der bereits an der Hintergrundgeschichte des Spiels beteiligt war. Das Originalspiel wurde vom Studio FromSoftware unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki entwickelt und vom Publisher Bandai Namco Entertainment veröffentlicht.

«Elden Ring» zählt zu den erfolgreichsten und meistgelobten Videospielen der vergangenen Jahre. Seit dem Release 2022 wurden weltweit mehr als 30 Millionen Exemplare verkauft, zudem erhielt der Titel über 400 Auszeichnungen als Spiel des Jahres. Die düstere Fantasywelt und die komplexe Mythologie gelten als zentrale Gründe für den Erfolg.

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