Bereits die erste Staffel von «Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs» wurde im Winter und Frühjahr 2025 am Donnerstag hinter «Germanys Next Topmodel» ausgestrahlt. Zuvor setzte ProSieben im Anschluss an die Castingshow auf das Magazin «red.», das über die Kandidatinnen und Boulevardthemen berichtete. Aus Kostengründen stellte der Sender das Magazin ein aus Quotensicht offenbar ein Fehler. Die erste Staffel der Beauty-Doku kam 2025 lediglich auf 0,29 Millionen Zuschauer.
Gleich zwölf neue Folgen bestellte ProSieben und zeigte diese ab Mittwoch, den 11. Februar, zwischen 22.45 und 00.45 Uhr. Zum Auftakt war Djamila Rowe zu Gast, die ihre auffälligen Lippen verkleinern lassen wollte. Der Start erfolgte vor 0,31 Millionen Fernsehzuschauern und brachte einen Marktanteil von 2,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,13 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 5,1 Prozent. Die zweite Folge mit Matthias Mangiapane erreichte nur noch 0,18 Millionen Zuschauer, verbuchte 0,05 Millionen junge Zuschauer und floppte mit 3,1 Prozent.
Sieben Tage später strahlte ProSieben erneut eine Doppelfolge aus: In Köln feierten die beiden Docs Karneval, die Sendung sahen 0,29 Millionen Zuschauer. Mit Hilfe von 0,16 Millionen jungen Menschen wurden 5,9 Prozent eingefahren. Die zweite Folge mit Gina-Lisa Lohfink wollten sich im Anschluss 0,13 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Bei den Umworbenen waren nur noch 0,04 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei schwachen 2,4 Prozent.
Ende Februar lief die vorerst letzte Doppelfolge mit OnlyFans-Model Cornelia Ritzke. Ihre Episode erreichte 0,35 Millionen Zuschauer und hatte mit 0,14 Millionen jungen Zuschauern solide 5,9 Prozent Marktanteil. Die zweite Geschichte aus Dubai ließen sich 0,17 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Bei den Umworbenen wurden 0,05 Millionen gemessen, der Marktanteil blieb mit 3,1 Prozent allerdings schwach.
Ab März stellte ProSieben die Ausstrahlung auf Einzelfolgen um: 0,20 Millionen Zuschauer schalteten die zweite Dubai-Folge ein, die 0,06 Millionen aus der Zielgruppe erreichte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 2,8 Prozent eingefahren. Influencerin Christina Dimitriou brachte gemeinsam mit Giuliana Farfalla und Georgina Fleur die Episode vom 11. März auf 0,33 Millionen Zuschauer. Dennoch blieb das Ergebnis mit 0,08 Millionen jungen Menschen und 3,5 Prozent Marktanteil enttäuschend und das trotz des starken Vorlaufs.
Am 18. März schaute Jenny Elvers vorbei, die Reichweite sank auf 0,27 Millionen. Immerhin stieg das Interesse bei den jungen Erwachsenen auf 0,09 Millionen, was jedoch nur für 3,9 Prozent reichte. Die drittletzte Folge mit Oli P. markierte mit 0,37 Millionen Zuschauern den Staffelbestwert, bei den jungen Zuschauenden wurden 0,12 Millionen und 4,7 Prozent erzielt. Schließlich lief am 8. April die letzte Folge, die mit 0,32 Millionen Zuschauern halbwegs überzeugte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,11 Millionen gemessen, das entsprach 4,2 Prozent.
Unterm Strich bleibt: «Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs» lief erneut deutlich unter den Erwartungen. Weder das starke Vorprogramm noch die Inhalte konnten nachhaltig überzeugen. Im Schnitt sahen nur 0,26 Millionen Zuschauer die Staffel, was schwachen 2,3 Prozent Marktanteil entspricht. In der Zielgruppe wurden 0,09 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei mageren 3,9 Prozent.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel