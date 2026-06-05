«Cape Fear»: Javier Bardem macht weiter, wo Robert DeNiro stehen blieb

Noch einmal Max Cady also, noch einmal eine Familie unter Belagerung, noch einmal ein Stoff, der bereits von J. Lee Thompson und später von Martin Scorsese eindrucksvoll adaptiert wurde. Schon vor der ersten Folge des neuen Projekts von AppleTV liegt die Sorge nahe, dass hier vor allem ein bekannter Titel recycelt werden soll. Umso bemerkenswerter ist schließlich, wie souverän Apple TV diese Skepsis alsbald aushebelt. Denn «Cape Fear» als neue Inkarnation eines rachsüchtigen Verbrechers ist nicht die überflüssige Wiederholung eines Klassikers geworden, sondern eine überraschend eigenständige, intelligente und atmosphärisch dichte Serie, die ihren berühmten Vorlagen mit Respekt begegnet, ohne von ihnen erdrückt zu werden.
Der entscheidende Unterschied liegt bereits im Format. Wo die Filme ihre Geschichte in zwei Stunden verdichten mussten, erlaubt sich die Serie die notwendige Zeit, um ihre Figuren wirklich kennenzulernen. Showrunner Nick Antosca interessiert sich weniger für den bloßen Mechanismus des Thrillers als für die Menschen, die in ihm gefangen sind. Das Ergebnis ist, wie sich schnell herausstellt, keine reine Suspense-Maschine, sondern ein Psychodrama, das die klassische Geschichte von Schuld, Vergeltung und moralischer Verantwortung geschickt ins Serienformat überträgt.
Im Mittelpunkt stehen Anna und Tom Bowden, ein wohlhabendes Ehepaar, dessen scheinbar geordnetes Leben aus den Fugen gerät, als Max Cady nach Jahren wieder in ihr Leben tritt. Dass diese Konstellation grundsätzlich bekannt ist, erweist sich erstaunlicherweise nicht als Nachteil. Im Gegenteil: Die Serie nutzt die Vertrautheit des Stoffes, um sich stärker auf die Zwischentöne zu konzentrieren. Man schaut weniger deshalb weiter, weil man wissen möchte, was passiert, sondern weil man wissen möchte, wie diese Figuren mit dem umgehen, was passieren wird.
Besonders beeindruckend gelingt das durch die Besetzung. Javier Bardem übernimmt die ikonische Rolle des Max Cady und entscheidet sich klugerweise gegen jede Form der Nachahmung. Weder versucht er, den bedrohlichen Minimalismus von Robert Mitchum zu reproduzieren, noch kopiert er die manische Intensität von Robert De Niro. Sein Cady wirkt kontrollierter, ruhiger und dadurch oft noch beunruhigender. Bardem spielt ihn nicht als Monster, sondern als Menschen, der sich selbst längst davon überzeugt hat, moralisch im Recht zu sein und gerade diese Überzeugung macht ihn so gefährlich.
Noch stärker ist allerdings vielleicht die Leistung von Amy Adams als Anna Bowden. Die Serie verschiebt den Fokus deutlich stärker auf ihre Perspektive und gewinnt dadurch eine emotionale Tiefe, die den früheren Fassungen bisweilen fehlte. Adams spielt Anna nicht als klassische Thrillerheldin, sondern als Frau, die mit Entscheidungen der Vergangenheit lebt und zunehmend erkennt, dass sich Schuld nicht einfach verdrängen lässt. Viele der besten Szenen bestehen lediglich aus Gesprächen, Blicken oder Momenten des Schweigens.
Überhaupt besitzt «Cape Fear» eine bemerkenswerte Geduld. In einer Zeit, in der viele Streamingproduktionen glauben, alle fünf Minuten eine neue Wendung liefern zu müssen, vertraut diese Serie auf Atmosphäre. Die Bedrohung entwickelt sich langsam, beinahe schleichend. Max Cady taucht nicht einfach auf und beginnt sofort mit seinem Feldzug. Stattdessen entsteht das Unbehagen zunächst aus kleinen Irritationen, aus Andeutungen und Unsicherheiten. Die Serie versteht, dass Angst oft dort am größten ist, wo noch gar nichts passiert ist.
Visuell bewegt sich «Cape Fear» auf dem Niveau, das man inzwischen von Apple TV erwarten darf. Die Bilder sind elegant, aber niemals steril, mit durchdachten Schauplätzen von Anfang an: Häuser, Straßen und Landschaften erscheinen zugleich vertraut und bedrohlich. Oft entsteht der Eindruck, dass die Umgebung selbst Teil des psychologischen Konflikts wird. Die Kamera beobachtet ihre Figuren mit einer fast unangenehmen Genauigkeit und macht deutlich, wie sehr sie unter Druck geraten.
Bemerkenswert ist außerdem, wie konsequent die Serie ihre Themen verfolgt. Während viele moderne Thriller irgendwann in erster Linie von Handlung leben, bleibt «Cape Fear» stets an moralischen Fragen interessiert: Wer trägt Verantwortung? Kann Schuld verjähren? Gibt es einen Punkt, an dem Vergeltung verständlich wird? Die Serie liefert darauf keine einfachen Antworten. Gerade dadurch wirkt sie erwachsener als viele vergleichbare Produktionen.
Am Ende ist «Cape Fear» damit genau die Art von Prestigefernsehen, die man sich häufiger wünschen würde: intelligent, hervorragend gespielt, visuell eindrucksvoll und emotional überraschend komplex. Die Serie beweist, dass selbst ein Stoff, der bereits mehrfach erzählt wurde, noch Relevanz besitzen kann, wenn man bereit ist, ihn aus einer neuen Perspektive zu betrachten. AppleTV gelingt damit nicht nur eine der stärksten Thrillerproduktionen des Jahres, sondern auch eine jener seltenen Neuinterpretationen, die neben ihren berühmten Vorbildern bestehen können, ohne ständig mit ihnen konkurrieren zu müssen.
Die Serie «Cape Fear» ist im Streaming bei AppleTV zu finden.
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