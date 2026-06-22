Die Kritiker

Zu später Stunde strahlt Das Erste am Mittwochabend eine beeindruckende BAFTA-prämierte Thrillerserie aus.

Ein Paar Handschellen ist normalerweise ein Symbol für Kontrolle. In «Prisoner» wird es zum Motor einer ganzen Serie. Zwei Menschen, die sich misstrauen, die aus völlig unterschiedlichen Welten stammen und die allen Grund hätten, sich gegenseitig zu verachten, werden buchstäblich aneinandergekettet und durch eine Situation gezwungen, die mit jeder Stunde gefährlicher wird.Das ist eine Prämisse, die beinahe altmodisch wirkt: klar, direkt und ohne überflüssige Komplikationen. Doch gerade daraus entwickelt die britische Sky-Serie eine erstaunliche Kraft. «Prisoner» gehört zu jenen Produktionen, die nicht ständig behaupten müssen, wichtig zu sein, sondern ihre Qualität einfach entfalten. Dass die Serie mit einem BAFTA ausgezeichnet wurde, erscheint nach sechs Episoden wie eine äußerst logische Konsequenz.Die Ausgangslage klingt dabei zunächst nach klassischem Thrillerstoff. Die junge Gefängnisbeamtin Amber Todd (Izuka Hoyle) soll den berüchtigten Häftling Tibor Stone (Tahar Rahim) zu einem Gerichtstermin begleiten. Tibor ist nicht irgendein Krimineller, sondern eine zentrale Figur in einem komplexen Geflecht organisierter Kriminalität. Als der Gefangenentransport brutal angegriffen wird, geraten beide in eine Situation, die alle bisherigen Gewissheiten außer Kraft setzt. Die Angreifer wollen Tibor zum Schweigen bringen. Amber gerät zwischen die Fronten. Plötzlich ist die Beamtin auf den Mann angewiesen, den sie eigentlich bewachen sollte.Aus dieser Konstellation hätte leicht ein konventioneller Actionthriller entstehen können. «Prisoner» entscheidet sich jedoch für einen anspruchsvolleren Weg. Die Serie interessiert sich nicht nur für Verfolgungsjagden, Gewalt und Spannung, sondern vor allem für ihre Figuren. Sie stellt die Frage, was geschieht, wenn Menschen gezwungen werden, ihre Vorurteile zu hinterfragen. Wer ist eigentlich der Gefangene? Wer kontrolliert wen? Und wie lange bleiben moralische Überzeugungen stabil, wenn das eigene Überleben davon abhängt, sie zu verraten?Besonders beeindruckend gelingt das nicht zuletzt durch die Besetzung. Izuka Hoyle vermeidet jede Form von Heldinnenklischee. Amber ist weder übermenschlich kompetent noch permanent schlagfertig. Sie macht Fehler, trifft fragwürdige Entscheidungen und wirkt manchmal völlig überfordert. Genau deshalb wird sie zu einer glaubwürdigen Identifikationsfigur. Ihre Entwicklung gehört dabei zu den größten Stärken der Serie: Man erlebt keine plötzliche Transformation, sondern einen schrittweisen Prozess, in dem eine gewöhnliche Frau lernt, unter außergewöhnlichen Umständen zu bestehen.Noch faszinierender ist jedoch Tibor Stone. Die Figur wäre leicht als charismatischer Antiheld anzulegen gewesen, wie man ihn inzwischen aus zahllosen Prestige-Serien kennt. «Prisoner» geht einen anderen Weg, denn Tibor bleibt lange schwer durchschaubar. Die Serie erlaubt dem Publikum nie die bequeme Sicherheit, genau zu wissen, wer dieser Mann wirklich ist. Mal erscheint er gefährlich und manipulativ, dann wieder überraschend loyal oder sogar verletzlich. Diese Ambivalenz macht ihn wahrscheinlich zu einer der interessantesten Thrillerfiguren der letzten Zeit.Besonders spannend wird die Serie dabei in der Dynamik zwischen ihren beiden gegensätzlichen Hauptfiguren. Viele Produktionen dieser Art verlassen sich darauf, dass Gegensätze automatisch Spannung erzeugen. «Prisoner» versteht dagegen, dass Vertrauen nicht behauptet, sondern erarbeitet werden muss. Jede gemeinsame Entscheidung, jede Unterhaltung und jede Krise verändert die Beziehung zwischen Amber und Tibor, und genau dadurch entsteht eine emotionale Glaubwürdigkeit, die weit über einen bloßen Genrestoff hinausgeht.Nicht minder bemerkenswert gerät, wie konsequent «Prisoner» seine Themen verfolgt. Es geht um Schuld, Loyalität, Macht und institutionelles Versagen. Die Serie stellt  nicht nur hintergründig  immer wieder die Frage, wie verlässlich gesellschaftliche Strukturen tatsächlich sind. Wer schützt wen? Wer bestimmt, was Gerechtigkeit bedeutet? Und was geschieht, wenn die Grenzen zwischen Gesetz und Verbrechen verschwimmen? Diese Fragen werden nicht mit großen Reden beantwortet, sondern ergeben sich aus der Handlung selbst, wodurch sie nur umso eindrücklicher verhandelt werden.Vor allem aber besitzt «Prisoner» etwas, was vielen modernen Thrillerproduktionen fehlt: Konzentration. Die Serie versucht nicht, gleichzeitig Gesellschaftssatire, Familienepos, Politthriller und Charakterstudie zu sein, sondern erzählt ihre zentrale Geschichte vielmehr mit bemerkenswerter Konsequenz. Daraus entsteht eine Spannung, die weniger aus immer neuen Überraschungen resultiert, sondern vielmehr aus echter emotionaler Beteiligung. Am Ende ist «Prisoner» somit weit mehr als ein gut gemachter Thriller, sondern eine jener seltenen Serien, die ihr Publikum nicht nur fesseln können, sondern ihm auch zutrauen, aufrichtig mitzuempfinden.