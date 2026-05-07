Kriegsdrama «Coward» wandert an Mubi Deutschland

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Der neue Film des «Close»-Regisseurs feiert noch in diesem Monat seine Weltpremiere im Wettbewerb von Cannes.

Der Streamingdienst und Filmverleih MUBI hat sich die Rechte an Lukas Dhonts neuem Filmfür zahlreiche internationale Märkte gesichert. Die Vereinbarung umfasst unter anderem Deutschland, Österreich, Großbritannien, Italien, Spanien, die Türkei, Australien sowie mehrere lateinamerikanische Länder. Der Film wird in diesem Monat beim Cannes Film Festival seine Weltpremiere im offiziellen Wettbewerb feiern. Konkrete Starttermine kündigte MUBI bislang nicht an.Lukas Dhont knüpft mit «Coward» an den Erfolg seines vielfach ausgezeichneten Films Close an, der 2023 für den Oscar als bester internationaler Film nominiert war. Die Hauptrollen übernehmen Emmanuel Macchia in seinem Spielfilmdebüt sowie Valentin Campagne. Inhaltlich erzählt «Coward» die Geschichte zweier Männer während des Ersten Weltkriegs. Während der junge Soldat Pierre an die Front kommt und sich beweisen will, versucht Francis mit einer Theateraufführung die Moral der Soldaten zu stärken. Beide suchen nach Möglichkeiten, dem Grauen des Krieges zumindest für kurze Zeit zu entkommen.Für die Produktion arbeitete Dhont erneut mit zahlreichen Weggefährten seiner früheren Filme zusammen. Angelo Tijssens schrieb erneut am Drehbuch mit, während Frank van den Eeden die Kamera übernahm. Produziert wurde der Film von den Unternehmen Reunion, Lumen, Topkapi Films und Versus. Unterstützung kam zudem von mehreren europäischen Filmförderungen und Fernsehsendern. Dhont gehört inzwischen zu den renommiertesten europäischen Regisseuren seiner Generation. Bereits sein Debütfilm Girl gewann beim Cannes-Festival die Caméra dOr. Mit «Close» erhielt der Belgier später den Grand Prix des Festivals. Nun kehrt er mit «Coward» erneut in den Wettbewerb an die Croisette zurück.