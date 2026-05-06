Primetime-Check

Dienstag, 5. Mai 2026

von

Wie erfolgreich schlug sich «Die Notärztin» im Ersten? Punktete RTL mit «A Haunting in Venice»?

Das Erste lockte mit «Die Notärztin» und «In aller Freundschaft» am Dienstag 2,81 und 2,95 Millionen Zuschauer an, die Formate erreichten 13,4 und 14,7 Prozent. Auch bei den jungen Menschen kann man mit 10,3 sowie 7,6 Prozent zufrieden sein. Bei «Report München» (2,01 Millionen) und «Tagesthemen» (1,83 Millionen) wurden 11,4 und 13,4 Prozent gezählt, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr die blaue Eins 6,4 und 9,6 Prozent ein.

«Am Puls  Deutschland diskutiert» über KI  Kollege oder Konkurrent? holte für das ZDF maue 1,13 Millionen Zuschauer, die Live-Show mit Christian Sievers verbuchte schlechte 5,5 Prozent bei allen sowie 4,4 Prozent bei den jungen Menschen. Das «heute journal» verfolgten im Anschluss 2,71 Millionen Zuschauer, was zu 15,2 Prozent führte. Bei den jungen Leuten wurden 11,1 Prozent gezählt. Die neue Sat.1-Serie «Hunting Party  Die Mörderjagd» erreichte mit den Folgen drei und vier 0,80 und 0,75 Millionen, bei den Umworbenen wurden 3,9 und 4,0 Prozent gezählt.

Der Disney-Film «A Haunting in Venice» sicherte sich 1,26 Millionen Zuschauer, mit 0,19 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 5,5 Prozent ein. Eine Menschenhandel-Dokumentation bei «Extra» brachte 0,78 Millionen und 9,9 Prozent bei den Werberelevanten. ProSieben schickte «TV total» auf Sendung, das 0,98 Millionen Zuschauer hatte und auf 12,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen kam. Klaas Heufer-Umlauf überzeugte anschließend noch 0,56 Millionen Zuschauer, die Sendung sicherte sich 9,2 Prozent.

«Sing meinen Song» über Mark Forster holte 1,21 Millionen Zuschauer zu VOX, die «Mark Forster-Story» lieferte noch 0,61 Millionen Zuschauer ab. Die Sing-Programme verzeichneten bei den Umworbenen 0,46 und 0,13 Millionen, die Marktanteile wurden auf 13,4 und 5,6 Prozent beziffert. Eine neue Ausgabe von «Armes Deutschland  Stempeln oder abrackern?» brachte 0,70 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen waren 7,8 Prozent dabei. Eine Wiederholung von «Armes Deutschland  Deine Kinder» erreichte noch 5,5 Prozent bei den Umworbenen.

Kabel Eins setzte auf «Godzilla II: King of the Monsters» aus dem Jahr 2019, der mit Kyle Chandler, Vera Farmiga und Millie Bobby Brown besetzt ist. Der Michael-Dougherty-Film holte 0,44 Millionen Zuschauer und sicherte sich 3,9 Prozent bei den Werberelevanten. Die Wiederholung von «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» mit Daisy Ridley und Adam Driver sicherte sich noch 0,20 Millionen Zuschauer. Die Produktion von J. J. Abrams erreichte 4,0 Prozent bei den Umworbenen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/171465
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«A Haunting in Venice» flopptnächster ArtikelSky bringt WM in die Gastronomie
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

KI, Femizid, Zoos  Scheitern mit Ansage

Die Live-Show mit Christian Sievers erreichte am Dienstagabend kein großes Publikum. Nur 1,13 Millionen sahen die Live-Show.

NBC verlängert «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» um zweite Staffel

Die Comedy mit Tracy Morgan entwickelt sich für den US-Sender zu einem der erfolgreichsten Neustarts der Saison.

«King of the Hill» kehrt mit Staffel 15 zurück

Die Kult-Animationsserie meldet sich nach Jahren mit neuen Folgen zurück und setzt die Geschichte der Familie Hill fort.

SAT.1 startet «Team Sonnenhof» im Sommer

Mit neuen Hauptfiguren und einer zusätzlichen Praxis will SAT.1 seiner Vorabendserie frischen Schwung verleihen.

«Fakt ist!»: Talk zur Amokfahrt in Leipzig rückt ins Programm

Der MDR reagiert kurzfristig auf die Ereignisse in Leipzig und setzt am Mittwochabend eine Sondersendung von «Fakt ist!» an.

Weitere 40,2 Millionen Zuschauer für «Apex»

Der Action-Streifen mit Charlize Theron hielt sich in der ersten vollen Woche perfekt. Der neue Animationsfilm «Swapped» sah mit 15,5 Millionen schon fast schwach aus.

VORAB Sat.1 setzt nach «Kommissar Rex» wieder Factual-Kost

Nach dem Ende der neuen «Kommissar Rex»-Folgen räumt Sat.1 den Montagabend erneut für Reportagen und Urlaubsdokus frei.

Neue Clipshow «American Mayhem»: Larry the Cable Guy übernimmt Moderation

Der US-Comedian steht im Zentrum eines neuen Syndication-Formats, das im Herbst mit umfangreicher Staffel an den Start geht.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Primetime-Check Montag, 4. April 2026 Primetime-Check Sonntag, 03. Mai 2026 Primetime-Check Samstag, 2. Mai 2026 Primetime-Check Freitag, 01. Mai 2026 Primetime-Check Donnerstag, 30. April 2026 Primetime-Check Mittwoch, 29. April 2026 Primetime-Check Dienstag, 28. April 2025

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung