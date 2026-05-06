Das Erste lockte mit «Die Notärztin» und «In aller Freundschaft» am Dienstag 2,81 und 2,95 Millionen Zuschauer an, die Formate erreichten 13,4 und 14,7 Prozent. Auch bei den jungen Menschen kann man mit 10,3 sowie 7,6 Prozent zufrieden sein. Bei «Report München» (2,01 Millionen) und «Tagesthemen» (1,83 Millionen) wurden 11,4 und 13,4 Prozent gezählt, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr die blaue Eins 6,4 und 9,6 Prozent ein.
«Am Puls Deutschland diskutiert» über KI Kollege oder Konkurrent? holte für das ZDF maue 1,13 Millionen Zuschauer, die Live-Show mit Christian Sievers verbuchte schlechte 5,5 Prozent bei allen sowie 4,4 Prozent bei den jungen Menschen. Das «heute journal» verfolgten im Anschluss 2,71 Millionen Zuschauer, was zu 15,2 Prozent führte. Bei den jungen Leuten wurden 11,1 Prozent gezählt. Die neue Sat.1-Serie «Hunting Party Die Mörderjagd» erreichte mit den Folgen drei und vier 0,80 und 0,75 Millionen, bei den Umworbenen wurden 3,9 und 4,0 Prozent gezählt.
Der Disney-Film «A Haunting in Venice» sicherte sich 1,26 Millionen Zuschauer, mit 0,19 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 5,5 Prozent ein. Eine Menschenhandel-Dokumentation bei «Extra» brachte 0,78 Millionen und 9,9 Prozent bei den Werberelevanten. ProSieben schickte «TV total» auf Sendung, das 0,98 Millionen Zuschauer hatte und auf 12,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen kam. Klaas Heufer-Umlauf überzeugte anschließend noch 0,56 Millionen Zuschauer, die Sendung sicherte sich 9,2 Prozent.
«Sing meinen Song» über Mark Forster holte 1,21 Millionen Zuschauer zu VOX, die «Mark Forster-Story» lieferte noch 0,61 Millionen Zuschauer ab. Die Sing-Programme verzeichneten bei den Umworbenen 0,46 und 0,13 Millionen, die Marktanteile wurden auf 13,4 und 5,6 Prozent beziffert. Eine neue Ausgabe von «Armes Deutschland Stempeln oder abrackern?» brachte 0,70 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen waren 7,8 Prozent dabei. Eine Wiederholung von «Armes Deutschland Deine Kinder» erreichte noch 5,5 Prozent bei den Umworbenen.
Kabel Eins setzte auf «Godzilla II: King of the Monsters» aus dem Jahr 2019, der mit Kyle Chandler, Vera Farmiga und Millie Bobby Brown besetzt ist. Der Michael-Dougherty-Film holte 0,44 Millionen Zuschauer und sicherte sich 3,9 Prozent bei den Werberelevanten. Die Wiederholung von «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» mit Daisy Ridley und Adam Driver sicherte sich noch 0,20 Millionen Zuschauer. Die Produktion von J. J. Abrams erreichte 4,0 Prozent bei den Umworbenen.
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