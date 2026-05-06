Sky bringt WM in die Gastronomie

Vermischtes

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird in deutschen Kneipen und bei offiziellen Fan-Events großflächig über Sky und MagentaTV zu sehen sein.

Für die FIFA World Cup 2026 gehen Sky Deutschland und Deutsche Telekom eine umfangreiche Kooperation ein. Die Vereinbarung sieht vor, dass Sky das komplette WM-Programm von MagentaTV für Gastronomiebetriebe sowie offizielle Public-Viewing-Veranstaltungen distribuiert. Damit können Fußballfans in Deutschland sämtliche 104 Spiele des Turniers auch außerhalb der eigenen vier Wände verfolgen.Konkret werden drei lineare Sonderkanäle von MagentaTV auf bestehende Sky-Q-Receiver und Sky-Stream-Boxen aufgeschaltet. Gewerbliche Kunden mit bestehendem Sky-Abonnement erhalten den Zugang ohne zusätzliche Kosten. Die Freischaltung soll voraussichtlich Anfang Juni 2026 erfolgen. Darüber hinaus können auch neue Kunden über einen speziellen Sky-Gastro-Pass Zugriff auf die Kanäle erhalten.Lars Winking, Vice President Sky Business: Gemeinsam mit der Deutschen Telekom sorgen wir dafür, dass unsere Gastro- und Hotellerie Partner die FIFA WM 2026 unkompliziert und vollständig zeigen können. So machen wir es ihnen leicht, den WM-Sommer optimal für stimmungsvolle Fußballabende und zusätzliche Erlöse zu nutzen.Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom: Alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gibt es bei MagentaTV. Wir wollen den Fans in Deutschland ein einzigartiges Turniererlebnis bieten  mit vollständiger Live-Abdeckung, exklusiven Inhalten und einem starken Team vor und hinter der Kamera. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die besondere Atmosphäre von großen Fußballturnieren auch außerhalb der eigenen vier Wände erlebbar zu machen. Die Zusammenarbeit mit Sky ermöglicht es uns, Millionen Menschen beim Public Viewing und in der Gastronomie zu erreichen  und damit die WM 2026 zu einem echten Gemeinschaftserlebnis zu machen.