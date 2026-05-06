Marcus Ammon wechselt zu Veronica Ferres Produktionsfirma

Köpfe

Die Construction Filmproduktion erweitert ihre Geschäftsführung um den langjährigen TV-Manager Marcus Ammon.

Die Produktionsfirma von Veronica Ferres stellt sich personell neu auf: Marcus Ammon wird ab sofort Geschäftsführer der Construction Filmproduktion und übernimmt dort die inhaltliche Leitung des Unternehmens. Zudem steigt der bisherige CFO Ralf Berchtold ebenfalls in die Geschäftsführung auf. Gemeinsam mit Ferres bildet das Trio künftig die neue Führungsspitze des Unternehmens.Für die deutsche Produktionslandschaft ist der Wechsel durchaus bemerkenswert. Ammon galt über viele Jahre als einer der wichtigsten Fiction-Manager Deutschlands. Zuletzt war er viereinhalb Jahre lang als Geschäftsführer Content bei Bavaria Fiction tätig. Dort verantwortete er die gesamte inhaltliche Ausrichtung des Unternehmens, darunter Entwicklung, Akquise und Verwertung von TV- und Streamingproduktionen sowie Casting, PR und Marketing. Zuvor arbeitete Ammon mehrere Jahre bei Sky Deutschland. Als Senior Vice President Original Production war er dort maßgeblich am Aufbau der deutschen Sky Originals beteiligt. Unter seiner Verantwortung entstanden unter anderem Serien wie «Babylon Berlin», «Das Boot» und «Der Pass», die sowohl national als auch international große Aufmerksamkeit erhielten.Ich bin sehr glücklich mit dieser tollen Dreierspitze die Firma zukunftsorientiert und modern aufzustellen und freue mich sehr über das starke Team. Ralf begleitet mich seit der Gründung und überzeugt mich jeden Tag aufs Neue mit seiner Expertise und seinem wunderbaren Teamgeist. Marcus schätze ich schon lange und ich bewundere seine berufliche Laufbahn sehr. Mit ihm haben wir nun einen sehr erfahrenen Sparringspartner an der Seite, der mit fundiertem Fachwissen und seinem hohen Ansehen in der Branche die Construction Filmproduktion bereichern wird, betont Veronica Ferres.Seit vielen Jahren verfolge ich mit größter Hochachtung die erfolgreiche Produzententätigkeit von Veronica, die neben dem Schauspiel wesentlicher Bestandteil ihres künstlerischen Wirkens wurde, national wie international. Die Entwicklung der Construction Filmproduktion nun eng an der Seite von Veronica und Ralf inhaltlich und strategisch mitgestalten zu dürfen, erfüllt mich mit großer Freude, aber auch mit dem notwendigen Respekt vor dieser spannenden Aufgabe, so Marcus Ammon.