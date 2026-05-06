NBC verlängert «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» um zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Comedy mit Tracy Morgan entwickelt sich für den US-Sender zu einem der erfolgreichsten Neustarts der Saison.

Gute Nachrichten für Fans von: NBC hat die Comedyserie offiziell um eine zweite Staffel verlängert. Die Produktion mit Tracy Morgan in der Hauptrolle zählt zu den erfolgreichsten neuen Comedyformaten der aktuellen US-Network-Saison und konnte sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum punkten.Im Mittelpunkt der Serie steht der ehemalige Football-Star Reggie Dinkins, dessen Karriere und öffentliches Image nach einem Absturz schwer beschädigt sind. Um seinen Ruf wiederherzustellen, arbeitet er mit dem preisgekrönten Dokumentarfilmer Arthur Tobin zusammen, gespielt von Daniel Radcliffe. Dabei muss sich Reggie nicht nur seiner Vergangenheit stellen, sondern auch das Verhältnis zu seiner Familie und seinem Umfeld neu ordnen.Die Serie startete im Januar direkt im Anschluss an ein NFL-Playoff-Spiel  ein prominenter Sendeplatz, den NBC gezielt für den Launch nutzte. Diese Strategie ging offenbar auf: Die Auftaktfolge erreichte inzwischen mehr als 14 Millionen Zuschauer und wurde zur meistgesehenen Comedy-Ausstrahlung der gesamten Saison im US-Network-Fernsehen. Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen führte die Serie die Neustarts im Comedybereich an.Kritisch wurde das Format ebenfalls positiv aufgenommen. Besonders hervorgehoben wurde die Performance von Tracy Morgan, der damit erneut mit seinen früheren «30 Rock»-Weggefährten zusammenarbeitet. Hinter der Serie stehen unter anderem Tina Fey sowie die Autoren Robert Carlock und Sam Means.