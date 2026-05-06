SAT.1 startet «Team Sonnenhof» im Sommer

SAT.1 erweitert das Universum von «Die Landarztpraxis» und schickt im Sommer das Spin-off «Die Landarztpraxis Team Sonnenhof» an den Start. Gemeinsam mit Joyn erzählt der Sender in 120 neuen Folgen die Geschichte der Familie Lamminger und einer neuen Praxis im fiktiven Ort Weilhausen. Produziert wird die Serie erneut von Filmpool Entertainment.
Im Mittelpunkt stehen diesmal fünf ungleiche Geschwister, die nach dem Tod ihrer Eltern vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Lilli Lamminger, gespielt von Pina Kühr, möchte den Familien-Gasthof Sonnenhof wiederbeleben und zugleich die dazugehörige Praxis neu eröffnen. Unterstützung erhält sie von Dr. Ella Wagner, dargestellt von Nina Schmieder, die nach einer Trennung aus Australien zurückkehrt und sich ihren Traum von einer eigenen Praxis erfüllen will. Konflikte sind allerdings vorprogrammiert, denn auch Lillis Geschwister verfolgen eigene Interessen.
Zur neuen Besetzung gehören unter anderem Michael Epp als Arzt Konstantin, Sina Zadra als Bergretterin Becky, Tobias Schäfer als Freddy sowie Rike Schmid als Schwester Julia. Für zusätzliche romantische Verwicklungen sorgt Max Alberti als Sebastian, der Lilli bei einer Bergwanderung begegnet ohne zu ahnen, dass er mit ihrer Schwester verheiratet ist. Die Serie setzt erneut auf Heimatkulisse, Familiendrama und Liebesgeschichten vor Alpenpanorama.
«Die Landarztpraxis» konnte quotentechnisch zuletzt nur mäßig überzeugen (600.000 Zuschauer) und verlor im Laufe der Zeit mehrere zentrale Figuren. Unter anderem wurde die frühere Hauptdarstellerin Caroline Frier aus der Serie herausgeschrieben. Auch andere einstige Hauptcharaktere rückten zunehmend in die zweite Reihe.
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