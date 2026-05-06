Frauen-Duos in nächster «Schlag den Star»-Ausgabe

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Bereits an diesem Samstag kommt es zum Duell der Teams Ekaterina Leonova/Isabel Edvardsson und Vanessa Mai/Lola Weippert.

ProSieben hat die Kandidaten-Konstellation der nächsten Live-Show vonbekanntgeben. Steigen wird sie bereits an diesem Samstag, den 9. Mai ab 20.15 Uhr. Dann treten ein weiteres Mal in der Geschichte des langjährigen Formats zwei Duos gegeneinander an. Genauer gesagt werden es zum einen die beiden Let's Dance-Gesichter Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson sein, die ein Team ausmachen. Zum anderen Vanessa Mai und Lola Weippert bilden ein Duo, das die Gegnerinnen-Seite konstituiert.Im Gegensatz zu den beiden Vorgänger-Duellen handelt es am Samstag also um eine rein weibliche Konstellation. Zur Erinnerung: Zunächst traten am 11. April 2026 die beiden Schauspieler Henning Baum und Sebastian Ströbel gegeneinander an. Schon eine Woche darauf am 18. April gab es bekanntlich den ungewöhnlichen Wettstreit zwischen Harald Glööckler und Thorsten Legat zu sehen.Von den Quoten her wird die Show am Samstag vor der Herausforderung stehen, die Zweistelligkeit zu halten, die das Modedesigner/Fußballer-Duell zurückerobern konnte. Denn nachdem der Baum/Ströbel-Abend mit lediglich einstelligen 8,9 Prozent durch 0,27 Millionen 14-49-Jährige etwas unter den Erwartungen blieb, reichten sieben Tage später moderat erhöhte 0,32 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe aus, um «SdS» optimierten Marktanteil von passablen 11,7 Prozent zu bringen.