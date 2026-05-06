Sat.1 setzt nach «Kommissar Rex» wieder Factual-Kost

Die neuen Episoden von «Kommissar Rex» verabschieden sich vor Pfingsten aus dem Programm von Sat.1. Statt fiktionaler Primetime-Unterhaltung setzt der Sender anschließend wieder auf kostengünstigere Factual-Formate und Reportagen. Den Auftakt macht am Montag, den 2. Juni 2026, um 20.15 Uhr die neue Produktion «Der SAT.1 Kreuzfahrt Check! Aida, Mein Schiff & Costa», ehe im Anschluss um 22.25 Uhr eine neue Ausgabe von «SPIEGEL TV Reportage» über das Hamburger Miniatur Wunderland läuft.
Im Mittelpunkt des Kreuzfahrt-Checks stehen drei unterschiedliche Familien, die Angebote verschiedener Reedereien testen sollen. Laut Sender prüfen ein Seniorenpaar, eine Wellness-Familie und eine Action-Familie Zimmer, Bordprogramm, Service sowie Preis-Leistungs-Verhältnis der Anbieter. Kommentiert wird das Format von Urlaubsexperte Christoph Karasch. Kreuzfahrten bleiben für Fernsehsender ein attraktives Thema, nachdem 2024 laut Sat.1 fast vier Millionen Deutsche eine entsprechende Reise gebucht haben sollen.
Die anschließende «SPIEGEL TV - Reportage» widmet sich dem 25-jährigen Jubiläum des Miniatur Wunderland. Die Dokumentation zeigt Archivaufnahmen aus den Anfangsjahren der größten Modelleisenbahnanlage der Welt und blickt zugleich auf künftige Ausbaupläne. Mit fast 17 Kilometern Gleisen, über 1.200 Zügen und rund 300.000 Figuren zählt die Hamburger Touristenattraktion seit Jahren zu den erfolgreichsten Ausstellungen Deutschlands.
Auch in der darauffolgenden Woche bleibt Sat.1 seiner neuen Montagsschiene treu. Dann zeigt der Sender zur Primetime «Der SAT.1 All-inclusive Check! DERTOUR, Iberostar & Barcelo», gefolgt von einer weiteren «SPIEGEL TV - Reportage» mit dem Titel So geht Ballermann! Zwischen Party und Big Business. Am Pfingstmontag selbst strahlt Sat.1 ein Relegations-Rückrundenspiel der deutschen Fußball-Bundesliga aus.
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