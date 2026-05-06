Zerfledderte WM? Warum die WM ein Quotenproblem bekommen könnte

Schon der Blick auf den deutschen TV-Plan zeigt, wie kompliziert die Situation geworden ist. Die Spiele verteilen sich auf Das Erste, ZDF und MagentaTV. Dazu kommen völlig unterschiedliche Anstoßzeiten von 18 Uhr über 21 Uhr bis tief in die Nacht oder sogar in den frühen Morgen hinein. Manche Begegnungen beginnen um 0 Uhr, andere um 3, 4 oder sogar 6 Uhr deutscher Zeit. Eine klassische Turnierdramaturgie, wie sie frühere Weltmeisterschaften aufgebaut haben, wird dadurch massiv erschwert. Turniere wie in Südafrika (2010), Russland (2018) und Katar (2024) verwöhnten die Europäer mit 15:00, 18:00 Uhr und 21.00/22 Uhr.
Genau das könnte direkte Auswirkungen auf die Reichweiten haben. Fußball-Großereignisse leben traditionell von Ritualen und Verlässlichkeit. Fans wissen normalerweise: Um 20 Uhr läuft das große Spiel, vorher gibt es Vorberichte, danach Analysen. Die WM 2026 wirkt dagegen wie ein komplett zersplittertes TV-Produkt. Zuschauer müssen ständig neu überlegen: Welcher Sender zeigt welches Spiel? Läuft die Partie frei empfangbar oder exklusiv bei MagentaTV? Ist Anstoß mitten in der Nacht oder zur Primetime?
Gerade die Vielzahl der Sender dürfte ein Problem werden. Schon bei vergangenen Turnieren zeigte sich, dass exklusive Streamingrechte zwar strategisch wichtig sind, gleichzeitig aber Reichweite kosten können. Viele Gelegenheitszuschauer verfolgen ein Turnier nicht mehr vollständig, sobald Spiele hinter Bezahlschranken verschwinden oder die Orientierung verloren geht. Bei der kommenden WM droht genau das. Statt eines großen gemeinsamen Fernsehereignisses entsteht ein fragmentiertes Angebot aus linearem Fernsehen, Streamingplattformen, Mediatheken und Social-Media-Schnipseln.
Hinzu kommt die extreme Länge des Turniers. 39 Tage WM bedeuten praktisch einen kompletten Ausnahmezustand im Sportprogramm. Während frühere Weltmeisterschaften trotz vieler Spiele meist eine klare Dramaturgie hatten, droht diesmal eine gewisse Übersättigung. 104 Partien sind selbst für leidenschaftliche Fußballfans kaum vollständig konsumierbar. Dazu kommen Begegnungen, die aus deutscher Sicht nur begrenzte Zugkraft besitzen etwa Spiele wie Ghana gegen Panama, Jordanien gegen Algerien oder Kongo gegen Usbekistan mitten in der Nacht.
Selbst die deutsche Nationalmannschaft dürfte nicht automatisch für Rekordquoten sorgen. Zwar liegen die Anstoßzeiten der DFB-Elf mit 19 Uhr oder 22 Uhr noch vergleichsweise günstig, doch die Konkurrenz um Aufmerksamkeit ist größer denn je. Streamingplattformen, Social Media, kurze Highlight-Clips und Second-Screen-Nutzung verändern den Medienkonsum massiv. Gerade jüngere Zuschauer verfolgen Turniere längst nicht mehr zwingend über vier Stunden TV-Liveprogramm.
Die Sender versuchen deshalb, die WM möglichst breit auszuspielen. Die ARD plant umfangreiche Audioangebote, Podcasts, Social-Media-Formate, Mediatheken-Zusammenfassungen und crossmediale Produktionen. Gleichzeitig setzt man verstärkt auf Remote-Produktion aus Köln statt auf riesige Teams vor Ort. Das wirkt modern und effizient, aber zeigt auch, wie sehr sich selbst die öffentlich-rechtlichen Sender auf veränderte Nutzungsgewohnheiten einstellen müssen. Eine Komplett-Lizenzierung der Fußball-Weltmeisterschaft von ARD und ZDF hätte den Rahmen gesprengt, die Deutsche Telekom kann sich eine solche Investition mit undankbaren Spielzeigen leisten.
Problematisch könnten zusätzlich die klimatischen Bedingungen in Nordamerika werden. Schon die FIFA Klub-Weltmeisterschaft zeigte zuletzt, wie schnell Spiele in den USA durch Wetterextreme beeinträchtigt werden können. Gewitterwarnungen, Wirbelstürme oder Starkregen führten dort mehrfach zu langen Unterbrechungen. Genau dieses Risiko besteht auch bei der WM 2026. Mehrere Austragungsorte liegen in Regionen, in denen Sommerstürme, Hitzewellen oder heftige Gewitter keine Ausnahme sind. Gerade Städte wie Miami, Houston oder Atlanta gelten wettertechnisch als problematisch. Sollten Spiele mehrfach unterbrochen werden oder sich Anstoßzeiten verschieben, könnte das die ohnehin komplizierte TV-Planung zusätzlich belasten. Für Zuschauer entsteht dadurch ein weiteres Problem: Verlässlichkeit geht verloren. Besonders kritisch wird das bei Nachtspielen. Wenn ein Match um 3 Uhr morgens deutscher Zeit wegen Gewitters für eine Stunde unterbrochen wird, dürfte ein erheblicher Teil des Publikums schlicht abschalten. Bereits die Klub-WM zeigte, dass solche Unterbrechungen den Spielfluss zerstören und Zuschauerzahlen spürbar drücken können. Für TV-Sender sind sie zudem ein Albtraum in der Programmplanung.
Hinzu kommt die ungewöhnliche geografische Größe des Turniers. Vier Zeitzonen und enorme Distanzen erschweren nicht nur den Mannschaften die Logistik, sondern auch den Zuschauern die Orientierung. Eine WM in Europa oder Katar hatte meist klar strukturierte Tagesabläufe. Nordamerika hingegen zwingt die Sender zu einem permanenten 24/7-Modus. Gerade deshalb wirkt die kommende Weltmeisterschaft weniger wie ein klassisches TV-Lagerfeuer und mehr wie ein gigantischer Content-Marathon. Natürlich wird es weiterhin große Reichweiten geben insbesondere bei Spielen der deutschen Mannschaft oder in der K.-o.-Phase.
Die WM wird damit auch zu einem Testfall für die Zukunft des Sportfernsehens. Wie stark fragmentiert darf ein Turnier sein? Wie viele Plattformen verträgt ein Großereignis? Und wie viel Aufmerksamkeit bleibt bei einem Wettbewerb übrig, der sich über Wochen, Zeitzonen und verschiedenste Ausspielwege verteilt? Sportlich mag die WM 2026 die größte aller Zeiten werden. Aus Quotensicht könnte sie allerdings eine der kompliziertesten werden, die das deutsche Fernsehen jemals übertragen hat.
Der Spielplan der Vorrunde
Donnerstag, 11. Juni 2026
Spiel 1 Gruppe A: Mexiko Südafrika (21 Uhr, Mexiko City) / ZDF (Eröffnungsspiel)
Freitag, 12. Juni 2026
Spiel 2 Gruppe A: Korea Tschechien (4 Uhr, Guadalajara) / Magenta TV
Spiel 3 Gruppe B: Kanada Bosnien-Herzegowina (21 Uhr, Toronto) / ARD
Samstag, 13. Juni 2026
Spiel 4 Gruppe D: USA Paraguay (3 Uhr, Los Angeles) / Magenta TV
Spiel 8 Gruppe B: Katar Schweiz (21 Uhr, San Francisco) / ZDF
Spiel 7 Gruppe C: Brasilien Marokko (0 Uhr, New York/New Jersey) / ZDF
Sonntag, 14. Juni 2026
Spiel 5 Gruppe C: Haiti Schottland (3 Uhr, Boston) / ARD
Spiel 6 Gruppe D: Australien Türkei (6 Uhr, Vancouver) / Magenta TV
Spiel 10 Gruppe E: Deutschland Curacao (19 Uhr, Houston) / ARD
Spiel 11 Gruppe F: Niederlande Japan (22 Uhr, Dallas) / Magenta TV
Montag, 15. Juni 2026
Spiel 9 Gruppe E: Elfenbeinküste Ecuador (1 Uhr, Philadelphia) / ARD
Spiel 12 Gruppe F: Schweden Tunesien (4 Uhr, Monterrey) / Magenta TV
Spiel 14 Gruppe H: Spanien Kapverde (18 Uhr, Atlanta) / ARD
Spiel 16 Gruppe G: Belgien Ägypten (21 Uhr, Seattle) / ARD
Spiel 13 Gruppe H: Saudi-Arabien Uruguay (0 Uhr, Miami) / ZDF
Dienstag, 16. Juni 2026
Spiel 15 Gruppe G: Iran Neuseeland (3 Uhr, Los Angeles) / ZDF
Spiel 17 Gruppe I: Frankreich Senegal (21 Uhr, New York) / Magenta TV
Spiel 18 Gruppe I: Irak Norwegen (0 Uhr, Boston) / Magenta TV
Mittwoch, 17. Juni 2026
Spiel 19 Gruppe J: Argentinien Algerien (3 Uhr, Los Angeles) / ARD
Spiel 20 Gruppe J: Österreich Jordanien (6 Uhr, San Francisco) / ZDF
Spiel 23 Gruppe K: Portugal Kongo (19 Uhr, Houston) / ZDF
Spiel 22 Gruppe L: England Kroatien (22 Uhr, Dallas) / ZDF
Donnerstag, 18. Juni 2026
Spiel 21 Gruppe L: Ghana Panama (1 Uhr, Toronto) / Magenta TV
Spiel 24 Gruppe K: Usbekistan Kolumbien (4 Uhr, Mexiko City) / Magenta TV
Spiel 25 Gruppe A: Tschechien Südafrika (18 Uhr, Atlanta) / ZDF
Spiel 26 Gruppe B: Schweiz Bosnien-Herzegowina (21 Uhr, Los Angeles) / Magenta TV
Spiel 27 Gruppe B: Kanada Katar (0 Uhr, Vancouver) / ZDF
Freitag, 19. Juni 2026
Spiel 28 Gruppe A: Mexiko Korea (3 Uhr, Guadalajara) / Magenta TV
Spiel 32 Gruppe D: USA Australien (21 Uhr, Seattle) / ARD
Spiel 30 Gruppe C: Schottland Marokko (0 Uhr, Boston) / Magenta TV
Samstag, 20. Juni 2026
Spiel 29 Gruppe C: Brasilien Haiti (3 Uhr, Philadelphia) / ARD
Spiel 31 Gruppe D: Türkei Paraguay (6 Uhr, San Francisco) / Magenta TV
Spiel 35 Gruppe F: Niederlande Schweden (19 Uhr, Houston) / ZDF
Spiel 33 Gruppe E: Deutschland Elfenbeinküste (22 Uhr, Toronto) / ZDF
Sonntag, 21. Juni 2026
Spiel 34 Gruppe E: Ecuador Curacao (2 Uhr, Kansas) / ZDF
Spiel 36 Gruppe F: Tunesien Japan (6 Uhr, Monterrey) / Magenta TV
Spiel 38 Gruppe H: Spanien Saudi-Arabien (18 Uhr, Atlanta) / Magenta TV
Spiel 39 Gruppe G: Belgien Iran (21 Uhr, Los Angeles) / ZDF
Spiel 37 Gruppe H: Uruguay Kapverde (0 Uhr, Miami) / ARD
Montag, 22. Juni 2026
Spiel 40 Gruppe G: Neuseeland Ägypten (3 Uhr, Vancouver) / Magenta TV
Spiel 43 Gruppe J: Argentinien Österreich (19 Uhr, Dallas) / ARD
Spiel 42 Gruppe I: Frankreich Irak (23 Uhr, Philadelphia) / ARD
Dienstag, 23. Juni 2026
Spiel 41 Gruppe I: Norwegen Senegal (2 Uhr, New York) / Magenta TV
Spiel 44 Gruppe J: Jordanien Algerien (5 Uhr, San Francisco) / ZDF
Spiel 47 Gruppe K: Portugal Usbekistan (19 Uhr, Houston) / ARD
Spiel 45 Gruppe L: England Ghana (22 Uhr, Boston) / ARD
Mittwoch, 24. Juni 2026
Spiel 46 Gruppe L: Panama Kroatien (1 Uhr, Toronto) / Magenta TV
Spiel 48 Gruppe K: Kolumbien Kongo (4 Uhr, Guadalajara) / ARD
Spiel 51 Gruppe B: Schweiz Kanada (21 Uhr, Vancouver) / ARD*
Spiel 52 Gruppe B: Bosnien-Herzegowina Katar (21 Uhr, Seattle) / ARD*
Spiel 49 Gruppe C: Schottland Brasilien (0 Uhr, Miami) / Magenta TV
Spiel 50 Gruppe C: Marokko Haiti (0 Uhr, Atlanta) / ZDF
Donnerstag, 25. Juni 2026
Spiel 53 Gruppe A: Tschechien Mexiko (3 Uhr, Mexiko) / Magenta TV
Spiel 54 Gruppe A: Südafrika Korea (3 Uhr, Monterrey) / Magenta TV
Spiel 55 Gruppe E: Curacao Elfenbeinküste (22 Uhr, Philadelphia) / Magenta TV
Spiel 56 Gruppe E: Ecuador Deutschland (22 Uhr, New York) / ARD
Freitag, 26. Juni 2026
Spiel 57 Gruppe F: Japan Schweden (1 Uhr, Dallas) / ARD*
Spiel 58 Gruppe F: Tunesien Niederlande (1 Uhr, Kansas) / ARD*
Spiel 59 Gruppe D: Türkei USA (4 Uhr, Los Angeles) / Magenta TV
Spiel 60 Gruppe D: Paraguay Australien (4 Uhr, San Francisco) / ARD
Spiel 61 Gruppe I: Norwegen Frankreich (21 Uhr, Boston) / ZDF*
Spiel 62 Gruppe I: Senegal Irak (21 Uhr, Toronto) / ZDF*
Samstag, 27. Juni 2026
Spiel 65 Gruppe H: Kapverde Saudi-Arabien (2 Uhr, Houston) / ARD*
Spiel 66 Gruppe H: Uruguay Spanien (2 Uhr, Guadalajara) / ARD*
Spiel 63 Gruppe G: Ägypten Iran (5 Uhr, Seattle) / Magenta TV
Spiel 64 Gruppe G: Neuseeland Belgien (5 Uhr, Vancouver) / Magenta TV
Spiel 67 Gruppe L: Panama England (23 Uhr, New York) / Magenta TV*
Spiel 68 Gruppe L: Kroatien Ghana (23 Uhr, Philadelphia) / ZDF
Sonntag, 28. Juni 2026
Spiel 71 Gruppe K: Kolumbien Portugal (1:30 Uhr, Miami) / ZDF*
Spiel 72 Gruppe K: Kongo Usbekistan (1:30 Uhr, Atlanta) / ZDF*
Spiel 69 Gruppe J: Algerien Österreich (4 Uhr, Kansas) / ZDF*
Spiel 70 Gruppe J: Jordanien Argentinien (4 Uhr, Dallas) / ZDF*
* evtl. Magenta TV
Überblick je Kultur
So, 14.06.: Deutschland Curacao (19 Uhr, Houston) / ARD
Sa, 20.06.: Gruppe E: Deutschland Elfenbeinküste (22 Uhr, Toronto) / ZDF
Do, 25.06.: Ecuador Deutschland (22 Uhr, New York) / ARD
Mi, 17.06.: Österreich Jordanien (6 Uhr, San Francisco) / ZDF
Mo, 22.06: Argentinien Österreich (19 Uhr, Dallas) / ARD
So, 28.06.: Algerien Österreich (4 Uhr, Kansas) / ZDF*
Sa, 13.06.: Katar Schweiz (21 Uhr, San Francisco) / ZDF
Do, 18.06.: Schweiz Bosnien-Herzegowina (21 Uhr, Los Angeles) / Magenta TV
Mi, 24.06.: Schweiz Kanada (21 Uhr, Vancouver) / ARD*
So, 14.06.: Australien Türkei (6 Uhr, Vancouver) / Magenta TV
Sa, 20.06.: Türkei USA (4 Uhr, Los Angeles) / Magenta TV
Fr, 26.06.: Türkei USA (4 Uhr, Los Angeles) / Magenta TV
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel