Starker Start, schwacher Verlauf: «Young Sherlock»

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Die neue Amazon-Serie «Young Sherlock» ist mit beeindruckenden Streamingzahlen in den März gestartet  doch der Blick auf die Episodenverläufe zeigt: Viele Zuschauer blieben nicht bis zum Ende dran.

Amazon setzte ab 4. März auf die neue Serievon Guy Ritchie. Bei der Veröffentlichung wählte das Unternehmen einen klassischen Binge-Release und stellte alle acht Episoden der britischen Serie gleichzeitig online. Schon zum Start machte sich das bezahlt: Die Auftaktfolge erreichte im März starke 3,274 Millionen Views und sicherte sich damit direkt Platz eins im monatlichen Streaming-Ranking in Deutschland. Auch die zweite Episode (2,096 Millionen) und die dritte Folge (1,774 Millionen) performten auf hohem Niveau und belegten ebenfalls Spitzenplätze. Bis einschließlich Episode fünf blieb «Young Sherlock» durchgehend in den Top fünf vertreten  ein klares Zeichen für ein enormes Anfangsinteresse.Doch bereits innerhalb dieser ersten fünf Episoden zeigt sich ein deutlicher Abwärtstrend. Zwischen Folge eins und fünf halbierte sich die Reichweite nahezu von 3,274 auf 1,466 Millionen Abrufe. Während solche Drop-offs bei Streaming-Serien nicht ungewöhnlich sind, fällt der Rückgang hier besonders kontinuierlich und ausgeprägt aus. Ab Episode sechs verlässt die Serie dann sogar die Top Ten: Die sechste Folge kam nur noch auf 1,297 Millionen Views (Rang zwölf), Episode sieben erreichte 1,218 Millionen (Rang 16) und das Finale musste sich mit 1,170 Millionen Abrufen sowie Rang 21 zufriedengeben. Damit verlor «Young Sherlock» vom Auftakt bis zum Abschluss rund 64 Prozent seiner Zuschauer.Diese Entwicklung lässt sich klar interpretieren: Der starke Start war vor allem von Neugier und Marketing getrieben. Die Serie basiert lose auf den bekannten Sherlock-Holmes-Geschichten, kombiniert diese aber mit einer jüngeren, actionreicheren Interpretation und prominenten Namen wie Guy Ritchie hinter der Kamera. Hinzu kam eine massive Vorab-Promotion  der Trailer stellte laut Amazon sogar einen internen Rekord auf. Entsprechend hoch war die Aufmerksamkeit zum Release.Allerdings scheint es der Serie nicht gelungen zu sein, dieses Interesse nachhaltig zu binden. Der kontinuierliche Rückgang ohne größere Stabilisierung deutet darauf hin, dass viele Zuschauer nach ein oder zwei Episoden ausgestiegen sind. Ein klassisches Problem von Binge-Releases: Während die erste Folge noch stark von der Gesamtneugier profitiert, müssen sich die weiteren Episoden allein durch ihre inhaltliche Qualität behaupten.Dabei ist der Verlauf von «Young Sherlock» fast prototypisch für moderne Streaming-Erzählweisen: Ein spektakulärer Einstieg, der viele Nutzer anzieht, aber eine Erzählstruktur, die offenbar nicht für alle Zuschauer ausreichend fesselnd war, um die gesamte Staffel zu verfolgen. Besonders auffällig ist, dass selbst innerhalb der Top fünf bereits ein klarer Abwärtstrend sichtbar ist  ein Hinweis darauf, dass der Absprung sehr früh einsetzt.Interessant ist zudem der Vergleich innerhalb der Staffel: Während Episode eins noch mehr als drei Millionen Abrufe generierte, bewegten sich die letzten drei Folgen nur noch knapp über der Millionenmarke. Das Finale, eigentlich der dramaturgische Höhepunkt, erreichte damit nicht einmal mehr 40 Prozent der Reichweite des Auftakts. Für eine durchgehende Staffelveröffentlichung ist das ein klares Signal dafür, dass die Bindung der Zuschauer nicht gelungen ist. Trotz allem ist die Marke in Deutschland ein Erfolg.