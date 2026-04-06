«Sesame Street» kommt mit 250 Folgen zu Tubi

US-Fernsehen

Der Streamingdienst erweitert sein Angebot um die Kult-Kinderserie und setzt auf Nostalgie für mehrere Generationen.

Der werbefinanzierte Streaminganbieter Tubi hat angekündigt, ab dem 1. April insgesamt 250 Episoden der legendären Kindersendungins Programm aufzunehmen. Die Auswahl umfasst Folgen von den Anfängen der Serie bis hin zur 38. Staffel und richtet sich sowohl an neue junge Zuschauer als auch an erwachsene Fans.Seit mehr als fünf Jahrzehnten gilt «Sesame Street» als prägende Marke im Kinderfernsehen. Die von der Organisation Sesame Workshop produzierte Sendung kombiniert Bildung und Unterhaltung und hat Generationen von Kindern begleitet. Figuren wie Elmo, Krümelmonster oder Abby Cadabby zählen längst zu den bekanntesten Charakteren des Genres.Die Episodenbibliothek wird dabei nicht statisch bleiben: Quartalsweise sollen jeweils rund zehn Prozent der verfügbaren Folgen ausgetauscht werden, sodass regelmäßig neue Inhalte für die Zuschauer bereitstehen. Damit verfolgt Tubi eine Strategie, die sowohl Wiederentdeckungen als auch kontinuierliche Nutzung fördern soll. Unter den verfügbaren Episoden befinden sich auch einige besonders ikonische Ausgaben, darunter die Premierenfolge Gordon Introduces Sally to Sesame Street aus dem Jahr 1969, die Hochzeitsepisode Maria and Luis Get Married von 1988 oder der Besuch von R2-D2 und C-3PO in einer Folge aus dem Jahr 1980. Auch Big Bird Goes to Hawaii gehört zum Angebot und zeigt einen der frühen Außendrehs der Serie.