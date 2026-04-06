ITV begleitet Fußball-Abenteuer: «Up The Jammers» startet im April

England

Mit einer neuen Doku-Serie richtet ITV den Blick auf den oft unterschätzten Non-League-Fußball  und auf einen ungewöhnlichen Klubbesitzer.

begleitet Unternehmer Barrie Drewitt-Barlow bei seinem Einstieg in den Fußball. In einem millionenschweren Deal übernimmt er den englischen Klub Maldon & Tiptree FC  obwohl er nach eigener Aussage kaum Ahnung vom Sport hat. Die operative Verantwortung überlässt er seinem Ehemann Scott, während er selbst große Visionen verfolgt. «Up The Jammers» wird im April bei ITV4 ausgestrahlt und parallel auf der Streamingplattform ITVX verfügbar sein. Damit erweitert ITV sein Sportangebot um ein weiteres Dokuformat, das die Faszination Fußball abseits der großen Ligen einfängt.Die sechsteilige Reihe, produziert von TwentySix03, dokumentiert das erste Jahr der neuen Eigentümer  inklusive aller Höhen und Tiefen. Ziel ist es, den Verein aus der Isthmian League North Division innerhalb von vier Jahren in den Profifußball zu führen. Doch schnell zeigt sich: Geld und Glamour allein reichen nicht aus, um sportlichen Erfolg zu garantieren.Für den sportlichen Aufstieg wird unter anderem Trainer Kevin Horlock verpflichtet, der Erfahrung mit Aufstiegen mitbringt. Dennoch geraten ambitionierte Pläne und die Realität des Spielbetriebs immer wieder aneinander. Während Barrie auf spektakuläre Veränderungen setzt, verlangt der Alltag vor allem Ergebnisse auf dem Platz.Barrie Drewitt-Barlow sagte: Wir sind nicht in den Fußball eingestiegen, um auf Nummer sicher zu gehen, sondern um etwas Großes aufzubauen, und ITV ist die perfekte Plattform, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken. Nichts wurde verschwiegen. Der Druck, die Entscheidungen, der Ehrgeiz, die Höhen und Tiefen  all das ist dabei. Das ist die ungeschönte Realität des Fußball-Clubbesitzes, und die Zuschauer werden genau sehen, was nötig ist, um einen Verein auf die nächste Stufe zu heben.Richard Botchway, stellvertretender Leiter von ITV Sport, sagte: Wir freuen uns sehr, diese besondere Fly-on-the-Wall-Dokumentarserie über die Höhen und Tiefen des Fußball-Besitzertums einem frei empfangbaren Publikum auf ITV präsentieren zu können. Die Charaktere, die hohen Einsätze und der Druck des Nicht-Liga-Fußballs kommen dabei deutlich zum Vorschein. Beim Maldon and Tiptree Football Club wird es nie langweilig.Antonia Hurford-Jones und Duncan Gray, Executive Producer von TwentySix03, sagten: Die Übernahme und Umgestaltung des Maldon and Tiptree Football Club durch Barrie und Scott und deren Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft sind geradezu magisch. Und wir sind ihnen und allen im Verein sehr dankbar, dass sie uns erlaubt haben, die Insider-Geschichte zu erzählen.