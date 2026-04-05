BBC ernennt Richard Colebourn zum Europachef der News-Sparte

Köpfe

Die BBC stellt ihre internationale Struktur weiter neu auf und besetzt eine zentrale Führungsposition in Europa.

Richard Colebourn wird neuer Regional Director für Europa bei BBC News und dem World Service. In dieser Funktion ist er der ranghöchste Vertreter des Senders in Europa und Zentralasien und verantwortet sowohl redaktionelle als auch operative Aufgaben in der gesamten Region. Zu seinem Aufgabenbereich gehört unter anderem die Leitung der europäischen Sprachdienste, darunter BBC News Russian und BBC News Ukrainian. Zudem soll Colebourn den weiteren Ausbau des Angebots vorantreiben  etwa durch neue Sprachdienste, nachdem bereits 2025 BBC News Polska gestartet ist.Der langjährige BBC-Journalist kennt die Position bereits: Zuletzt hatte er die Rolle kommissarisch inne. Zuvor war er mehrere Jahre als Europe Bureaux Editor tätig und verantwortete die Berichterstattung über zentrale Ereignisse wie den Brexit, die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Frühere Stationen führten ihn unter anderem in den Nahen Osten sowie als Reporter nach Afghanistan, Pakistan und Libanon.Mit der Ernennung setzt die BBC ihren Umbau im internationalen Bereich fort. Die Welt wurde dafür in mehrere Regionen aufgeteilt, die jeweils von Regionaldirektoren geführt werden. Ziel ist es, Reichweiten zu steigern, digitale Angebote auszubauen und gleichzeitig stärker gegen Desinformation vorzugehen.