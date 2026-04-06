US-Fernsehen

Hallmark zeigt «Alls Fair in Love & Mahjong» im Mai

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Der neue Liebesfilm mit Fiona Gubelmann feiert Anfang Mai seine Premiere im linearen TV und kurz darauf im Streaming.

Der US-Sender Hallmark Channel hat den neuen Originalfilm «Alls Fair in Love & Mahjong» angekündigt. Die Produktion wird am Samstag, den 9. Mai, um 20:00 Uhr erstmals ausgestrahlt und steht ab dem darauffolgenden Tag auch beim Streamingdienst Hallmark+ zur Verfügung.

Im Mittelpunkt steht Ronni, gespielt von Fiona Gubelmann, eine engagierte Schulkrankenschwester und Mutter, die regelmäßig Mahjong-Abende mit ihren Freundinnen veranstaltet. Als ihre Tochter das Haus verlässt und ihr Leben ins Wanken gerät, entdeckt Ronni ihr Talent, anderen das Spiel beizubringen. Dabei entsteht nicht nur eine neue Perspektive für ihre Zukunft, sondern auch eine Verbindung zu Ben (Paul Campbell), der selbst mit familiären Herausforderungen konfrontiert ist.

Neben Gubelmann und Campbell gehören Yan-Kay Crystal Lowe, Melissa Peterman und Tamera Mowry-Housley zur Besetzung. Inszeniert wurde der Film von Jessica Harmon nach einem Drehbuch von Betsy Morris und Nina Weinman, basierend auf einer Geschichte von Morris. Produziert wurde «Alls Fair in Love & Mahjong» von Muse Entertainment. Begleitend zum Film setzt Hallmark auch auf eine Marketingkooperation: Gemeinsam mit der Marke Miss Mahjong wird ein eigens gestaltetes Mahjong-Set veröffentlicht, das im Film zu sehen ist und im Mai in den Verkauf gehen soll.

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