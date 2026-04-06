TV-News

«Backstage»: ZDF blickt hinter die Kulissen von «Notruf Hafenkante»

von

Vor einer neuen Folge gewährt das ZDF exklusive Einblicke in die Entstehung von «Notruf Hafenkante».

Die ZDF-Dokumentation «Backstage  Notruf Hafenkante: Einsatz hinter den Kulissen» wird an Christi Himmelfahrt, den 14. Mai um 19.15 Uhr ausgestrahlt. Der Film von Petra Meier und Annette Yang begleitet die Macher der beliebten Serie bei ihrer Arbeit und ist bereits seit dem 13. Mai zum Streaming verfügbar.

Im Mittelpunkt stehen die Dreharbeiten zur ZDF-Krimiserie «Notruf Hafenkante», die seit Jahren zu den festen Größen im Vorabendprogramm zählt. Die Doku beantwortet Fragen der Fans und zeigt, wie aufwendig die Produktion tatsächlich ist  von der Organisation der Drehorte in Hamburg bis hin zu den Anforderungen an Schauspieler und Team.

Auch die Darsteller kommen ausführlich zu Wort: Rhea Harder-Vennewald und Lilli Holunder berichten über ihre Rollen als Polizistinnen und darüber, wie diese ihren Alltag beeinflussen. Gerit Kling gibt Einblicke in ihre Vorbereitung als Ärztin und führt durch die Studiokulissen, in denen die Krankenhaus-Szenen entstehen. Die Dokumentation macht deutlich, wie viel Teamarbeit und Detailarbeit in jeder einzelnen Episode steckt. Im Anschluss an «Backstage  Notruf Hafenkante» zeigt das ZDF eine neue Ausgabe der Serie und knüpft damit direkt an den Blick hinter die Kulissen an.

Kurz-URL: qmde.de/170462
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Sesame Street» kommt mit 250 Folgen zu Tubinächster ArtikelHallmark zeigt «Alls Fair in Love & Mahjong» im Mai
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «STATIONEN  Warum noch katholisch?»: BR blickt auf Glauben TV-News «American Soccer Dream»: ZDF-Doku über den Fußball-Boom in den USA TV-News ZDF diskutiert in Würzburg über Fake News TV-News «Terra X»: ZDF zeigt bedrohte Unterwasserwelt TV-News «plan b»: Neue Ideen gegen die Wohnungsnot TV-News Harald Lesch streitet über Zoos TV-News KI-Nacht im ZDF: Zwischen Jobangst, Chancen und Zukunftsvisionen

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung