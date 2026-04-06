«Backstage»: ZDF blickt hinter die Kulissen von «Notruf Hafenkante»

Die ZDF-Dokumentation «Backstage Notruf Hafenkante: Einsatz hinter den Kulissen» wird an Christi Himmelfahrt, den 14. Mai um 19.15 Uhr ausgestrahlt. Der Film von Petra Meier und Annette Yang begleitet die Macher der beliebten Serie bei ihrer Arbeit und ist bereits seit dem 13. Mai zum Streaming verfügbar.
Im Mittelpunkt stehen die Dreharbeiten zur ZDF-Krimiserie «Notruf Hafenkante», die seit Jahren zu den festen Größen im Vorabendprogramm zählt. Die Doku beantwortet Fragen der Fans und zeigt, wie aufwendig die Produktion tatsächlich ist von der Organisation der Drehorte in Hamburg bis hin zu den Anforderungen an Schauspieler und Team.
Auch die Darsteller kommen ausführlich zu Wort: Rhea Harder-Vennewald und Lilli Holunder berichten über ihre Rollen als Polizistinnen und darüber, wie diese ihren Alltag beeinflussen. Gerit Kling gibt Einblicke in ihre Vorbereitung als Ärztin und führt durch die Studiokulissen, in denen die Krankenhaus-Szenen entstehen. Die Dokumentation macht deutlich, wie viel Teamarbeit und Detailarbeit in jeder einzelnen Episode steckt. Im Anschluss an «Backstage Notruf Hafenkante» zeigt das ZDF eine neue Ausgabe der Serie und knüpft damit direkt an den Blick hinter die Kulissen an.
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