«Terra X»: Palau steht im Mittelpunkt

Das ZDF entführt am Sonntag, dem 3. Mai 2026, um 19:30 Uhr mit «Terra X» Faszination Wasser Palau: Inselwelten des Pazifiks in eine der faszinierendsten Regionen der Erde. Die Dokumentation von Jakob Kneser ist bereits seit Ende April zum Streaming verfügbar. Im Mittelpunkt steht der Inselstaat Palau im westlichen Pazifik, der für seine außergewöhnliche Naturvielfalt bekannt ist. Moderator und Meeresforscher Uli Kunz taucht in eine Welt ein, in der Isolation einzigartige Lebensräume hervorgebracht hat. Besonders spektakulär sind die berühmten Quallenseen: Vom offenen Meer abgeschnitten, haben sich dort Quallen entwickelt, die nicht mehr nesseln ein seltenes Beispiel evolutionärer Anpassung.
Neben diesen Naturphänomenen zeigt die Doku auch die enorme Artenvielfalt der Region. Über 1.400 Fischarten, zahlreiche Korallen sowie Haie und Rochen bevölkern die Gewässer rund um Palau. Kunz beobachtet unter anderem die Massenpaarung von Papageifischen und untersucht die Wanderbewegungen von Mantas. Selbst Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg sind längst Teil des Ökosystems geworden und bieten Lebensraum für zahlreiche Meeresbewohner.
Doch «Terra X» bleibt nicht bei der Natur stehen. Die Inselwelt wird auch historisch und geologisch eingeordnet. Palau, einst deutsche Kolonie und später Schauplatz des Pazifikkriegs, liegt auf einer vulkanischen Inselkette, die vor Millionen Jahren entstand und später von Korallen überzogen wurde. Dieses Zusammenspiel prägt bis heute die Landschaft mit ihren Lagunen und Riffen.
Darüber hinaus widmet sich die Dokumentation grundlegenden Fragen der Inselentwicklung und Evolution. Wie schon Charles Darwin auf den Galápagos-Inseln beobachtete, entstehen in isolierten Lebensräumen oft eigenständige Arten. Auf Palau etwa ist die Fruchttaube ein endemisches Symboltier. Auch Phänomene wie Inselgigantismus oder -verzwergung werden erklärt.
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