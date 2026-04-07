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Katharina Wackernagel und Rick Okon sind bald am Zug

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Die beiden übernehmen die Hauptrollen in einem Herzkino-Film im ZDF.

Nachschub für die Herzkino-Reihe im Zweiten Deutschen Fernsehen am Sonntagabend: Am Sonntag, 17. Mai 2026, 20:15 Uhr zeigt der Sender einen Film mit dem doppeldeutigen Titel «Zwei am Zug». Im Streaming ist die Geschichte schon ab 9. Mai 2026 zu sehen. Die Hauptrollen übernehmen Katharina Wackernagel und Rick Okon. In weiteren Rollen sind unter anderen Jane Chirwa, Aurel Manthei, Emilie Neumeister sowie Anton Spieker vertreten.

Darum gehts: Die erste Begegnung zwischen Sandra, die gemeinsam mit ihrem Mann Christian eine Kneipe führt, und Otis, dem Reisekaufmann, der in seine beste Freundin Bill verliebt ist, ist explosiv. Wie es einem so ergeht, wenn der Zug mitten auf der Strecke zum Halten kommt. Aus dem Versöhnungsangebotskaffee wird bald ein angeregtes Gespräch über das, was alles schiefläuft mit der Liebe. Beide erkennen sich in ihrer gegenseitigen Unsicherheit und beschließen, sich zu helfen.

Als der Zug endlich ankommt und sie ihr Ziel erreichen, verabreden sie sich gleich für den nächsten Tag. Bei ihren Treffen aka "Personal Training" im Park beichten sie einander, beraten, erörtern, beißen sich fest und reflektieren. Sie geben sich Aufgaben und sammeln Erfahrungen. Das geht eine Zeit lang gut, zumal ihre gegenseitigen Anregungen sofort Früchte tragen. Kneipier Christian zeigt Sandra gegenüber mehr Respekt, Tierschutz-Aktivistin Bill fällt auf, dass Otis einen eigenen Willen hat, was ihr so nicht klar war. Doch dann passiert, was nicht passieren sollte: Bill und Christian lernen sich kennen, bei einem Wochenendtrip beider Paare aufs Land. Sandras und Otis' heiliger Pakt gerät ins Wanken, ebenso die Gefühle aller Beteiligten.

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