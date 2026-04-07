ZDF bringt neuen «Landkrimi»

Der Krimi-Nachschub im Zweiten Deutschen Fernsehen nimmt kein Ende. Jetzt hat der Sender einen neuen «Landkrimi» unter dem Titel "ACHT" angekündigt. Laufen wird er linear am Mittwoch, 20. Mai 2026, 20:15 Uhr. Im Streaming ab dem 13. Mai. Das Buch zu dem Fall schrieb Marie Kreutzer, die auch direkt die Regie übernahm. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF.
Darum gehts inhaltlich in dem Krimifilm: In Langenlois in Niederösterreich wird der angesehene und beliebte Radiologe Dr. Harald Wolf vor seinem eigenen Haus durch einen einzigen Schuss in die Brust getötet. Wie sich herausstellt, ist die Tatwaffe eine historische Pistole, die aus der eigenen Waffensammlung des Opfers stammt und wenige Monate zuvor gestohlen wurde.
Es dauert nicht lange, bis die Ermittlerin Marion Geyer aus dem Landeskriminalamt und ihr Kollege vor Ort, Patrick Brandl, herausfinden, dass Wolf nicht nur Waffensammler, Sohn eines Neonazis und ein esoterischer Influencer war, sondern seine Kontakte weit in die österreichische und deutsche einschlägige Szene reichen. Und so heterogen diese Szene ist, so unklar ist es, ob Wolf, der seine Ehefrau Sandra und den gemeinsamen Sohn Heinrich eine scheinbar perfekte Familie hinterlässt, sich dort nur Freunde gemacht hat.
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