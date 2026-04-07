Annette Frier und Christoph Maria Herbst sind im Mai wieder «Merz gegen Merz»

Das ZDF hat verkündet, wann es zur Rückkehr der inzwischen losen Reihe «Merz gegen Merz» kommt, die ja früher mal als Serie konzipiert war. Weitergehen wird es mit einem neuen Film der Frier/Herbst-Produktion demnach auch 2026. Konkret der Fall sein wird dies am Donnerstag, 21. Mai 2026, 20:15 Uhr linear, sowie ab dem 14. Mai im Streaming. Dem Titelzusatz zufolge gehen soll es dann um "Geständnisse".
Das ist die Handlung genauer: Als Erik Merz überraschend einen großen Ehrenpreis erhalten soll, nimmt er seine Patchwork-Familie mit zu der Gala. Dabei löst er, in typischer Merz-Manier, ein Wochenende voller Chaos aus. Während Erik versucht, einen wichtigen Karrierekontakt zu beeindrucken, lernt er neue Seiten seiner Ex-Frau Anne kennen. Anne hat wiederum mit ihrem Partner Jonas zu kämpfen, der ihre Sorgen um das gemeinsame Event-Management und ihre Beziehung nicht ernst nimmt.
Auch bei den anderen Merzens kommt viel Unausgesprochenes auf den Tisch: Leon, der gemeinsame Sohn von Erik und Anne, und dessen Frau Soraya stecken in einer Beziehungskrise. Soraya fokussiert sich zunehmend auf ihr Berufsleben, was in Leon das Gefühl auslöst, abgehängt zu werden. Abgehängt fühlt sich auch Annes Vater Ludwig, dessen Demenz immer unberechenbarer wird. Seine Frau Maria hat sich derweil emotional immer mehr von ihm distanziert und bringt als moralische Unterstützung ihre Freundin Silvia mit zur Gala...
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