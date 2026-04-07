TV-News

Annette Frier und Christoph Maria Herbst sind im Mai wieder «Merz gegen Merz»

von

Das Zweite Deutsche Fernsehen setzt die inzwischen lose Reihe auch 2026 mit einem neuen Film fort.

Das ZDF hat verkündet, wann es zur Rückkehr der inzwischen losen Reihe «Merz gegen Merz» kommt, die ja früher mal als Serie konzipiert war. Weitergehen wird es mit einem neuen Film der Frier/Herbst-Produktion demnach auch 2026. Konkret der Fall sein wird dies am Donnerstag, 21. Mai 2026, 20:15 Uhr linear, sowie ab dem 14. Mai im Streaming. Dem Titelzusatz zufolge gehen soll es dann um "Geständnisse".

Das ist die Handlung genauer: Als Erik Merz überraschend einen großen Ehrenpreis erhalten soll, nimmt er seine Patchwork-Familie mit zu der Gala. Dabei löst er, in typischer Merz-Manier, ein Wochenende voller Chaos aus. Während Erik versucht, einen wichtigen Karrierekontakt zu beeindrucken, lernt er neue Seiten seiner Ex-Frau Anne kennen. Anne hat wiederum mit ihrem Partner Jonas zu kämpfen, der ihre Sorgen um das gemeinsame Event-Management und ihre Beziehung nicht ernst nimmt.

Auch bei den anderen Merzens kommt viel Unausgesprochenes auf den Tisch: Leon, der gemeinsame Sohn von Erik und Anne, und dessen Frau Soraya stecken in einer Beziehungskrise. Soraya fokussiert sich zunehmend auf ihr Berufsleben, was in Leon das Gefühl auslöst, abgehängt zu werden. Abgehängt fühlt sich auch Annes Vater Ludwig, dessen Demenz immer unberechenbarer wird. Seine Frau Maria hat sich derweil emotional immer mehr von ihm distanziert und bringt als moralische Unterstützung ihre Freundin Silvia mit zur Gala...

Mehr zum Thema... Merz gegen Merz TV-Sender ZDF
Kurz-URL: qmde.de/170537
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelZDF bringt neuen «Landkrimi»nächster ArtikelQuotencheck: «Harte Hunde  Die Urlaubsvertretung»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News ZDF bringt neuen «Landkrimi» TV-News «Terra X History»: Attentate, die Deutschland veränderten TV-News Katharina Wackernagel und Rick Okon sind bald am Zug TV-News «Terra X»: Palau steht im Mittelpunkt TV-News «Ein starkes Team» kümmert sich um mörderische Gier TV-News «Mama ist die Best(i)e»: Zweiteilige Krimikomödie mit Adele Neuhauser TV-News «Kunst für die Ewigkeit: Raffael»: Neues Portrait über den Künstler

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung