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Pufpaff unterliegt Superstar-Suche

Mario Thunert von 08. April 2026, 08:49 Uhr

«TV Total» konnte in dieser Woche seine starke Form gegen das RTL-Casting nicht mehr ganz bestätigen.

Schon vor sieben Tagen konnte «TV Total» richtig gute Zahlen aufweisen. So lief es in Anbetracht 14,9 Prozent deutlich über Senderschnitt. Zustande gekommen war dieser Marktanteil durch 0,55 Millionen 14-49-Jährige. Konnte sich Pufpaff bei



Wagen wir einen Blick auf die aktuellen Daten, dann müssen wir feststellen, dass sich die Hoffnung nicht ganz einlöste. Es blieben für Pufpaff gesunkene 0,29 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 übrig, die den Prozentanteil bloß auf überraschend einstellige 9,4 Prozent setzten - die Marktführung bei den Jüngeren ging damit an RTL verloren. Von der Zielgruppen-Reichweiten lag man gar nicht so weit mit DSDS auseinander, der merkliche Anteils-Unterschied fällt auch durch die kürzere Laufzeit der ProSieben-Sendung ins Gewicht. Mager fiel die Resonanz beim älteren Publikum aus: Hier waren für ProSieben lediglich 3,6 Prozent im Angesicht von 0,75 Millionen zu holen - im Vergleich zu den Vorwochen fiel man erstmals wieder unter eine Millionen.



Im Anschluss gings weiter mit «Experte für alles» und Klaas Heufer-Umlauf - der allerdings mit 0,18 Millionen Umworbenen zu einem Anteil von mauen 6,3 Prozent noch viel mehr nachließ. Insgesamt extrem schwache 1,7 Prozent bei 0,31 Millionen waren für das Lead-Out bloß drin. Alles in allem sind für die Florida-Produktion wieder Steigerungen erforderlich.



Sogar noch schlechter sah es nach 22.00 Uhr mit dem linearen Auftakt zum Reality-Race «Most Wanted» aus. Auf die erste Folge ließen sich lediglich 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die zu zähen 5,8 Prozent führten. Insgesamt schalteten geringe 0,22 Millionen Anhänger ein und brachten einen Marktanteil von unterirdischen 1,8 Prozent. Eine weitere Folge kam nach 23 Uhr auf lediglich 4,6 Prozent in der Zielgruppe bei einer Sehbeteiligung von 0,08 Millionen jungen Interessierten. Schon vor sieben Tagen konnterichtig gute Zahlen aufweisen. So lief es in Anbetracht 14,9 Prozent deutlich über Senderschnitt. Zustande gekommen war dieser Marktanteil durch 0,55 Millionen 14-49-Jährige. Konnte sich Pufpaff bei ProSieben gegen ein angeschlagenes Casting «Deutschland sucht den Superstar» erneut gegen den Konkurrenten RTL behaupten?Wagen wir einen Blick auf die aktuellen Daten, dann müssen wir feststellen, dass sich die Hoffnung nicht ganz einlöste. Es blieben für Pufpaff gesunkene 0,29 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 übrig, die den Prozentanteil bloß auf überraschend einstellige 9,4 Prozent setzten - die Marktführung bei den Jüngeren ging damit an RTL verloren. Von der Zielgruppen-Reichweiten lag man gar nicht so weit mit DSDS auseinander, der merkliche Anteils-Unterschied fällt auch durch die kürzere Laufzeit der ProSieben-Sendung ins Gewicht. Mager fiel die Resonanz beim älteren Publikum aus: Hier waren für ProSieben lediglich 3,6 Prozent im Angesicht von 0,75 Millionen zu holen - im Vergleich zu den Vorwochen fiel man erstmals wieder unter eine Millionen.Im Anschluss gings weiter mitund Klaas Heufer-Umlauf - der allerdings mit 0,18 Millionen Umworbenen zu einem Anteil von mauen 6,3 Prozent noch viel mehr nachließ. Insgesamt extrem schwache 1,7 Prozent bei 0,31 Millionen waren für das Lead-Out bloß drin. Alles in allem sind für die Florida-Produktion wieder Steigerungen erforderlich.Sogar noch schlechter sah es nach 22.00 Uhr mit dem linearen Auftakt zum Reality-Raceaus. Auf die erste Folge ließen sich lediglich 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die zu zähen 5,8 Prozent führten. Insgesamt schalteten geringe 0,22 Millionen Anhänger ein und brachten einen Marktanteil von unterirdischen 1,8 Prozent. Eine weitere Folge kam nach 23 Uhr auf lediglich 4,6 Prozent in der Zielgruppe bei einer Sehbeteiligung von 0,08 Millionen jungen Interessierten.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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