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Vor ProSieben: «DSDS» steigert Marktanteil

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Einen wirklichen Boost konnten die Neuerungen am Samstag nicht beschaffen - nun gings etwas bergauf. Überraschend lag man sogar vor «TV Total».

Am Samstag (4. April) startete RTL die 22. Staffel «Deutschland sucht den Superstar». Ab dann wird die UFA-Produktion immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr platziert. Einen wirklichen Boost konnten die Neuerungen allerdings nicht beschaffen: Im Gegenteil setzte es den niedrigsten Startwert in der Geschichte des Formats - 11,9 Prozent bei 0,36 Millionen aus der Zielgruppe sind letztlich zusammengekommen. Das sind zwar zunächst noch passable Werte im Verhältnis zum aktuellen Senderschnitt, der wohl erhoffte Aufschlag mit den ganzen Refreshs blieb allerdings aus. Ging es am gestrigen Dienstag (7. April) nun weiter nach unten, oder waren Steigerungen drin?

Eine Verbesserung war nun drin: Bei den Werberelevanten setzte es eine kleine Steigerung in der Reichweite auf 0,40 Millionen. Daraus resultierte an diesem Abend ein merklicher Anteils-Sprung auf gute 13,5 Prozent - ProSieben konnte damit überraschend klar geschlagen werden. Blickt man auf den Gesamtmarkt, dann ergaben sich auch hier erhöhte Anteils-Relationen: Solide 9,5 Prozent, die aus 1,80 Millionen resultierten, lassen sich aufweisen - Dimensionen eine Ecke über Senderschnitt.

Ordentlich halten konnte sich im Anschluss «Extra - Das RTL Magazin». Es verblieb bei 0,27 Millionen Einschaltenden, die beständige 13,4 Prozent bei den Umworbenen hervorbrachten. Beim Gesamtpublikum waren die Anteile ebenfalls ziemlich konstant: 9,2 Prozent und 0,99 Millionen sahen zu. Gegen Mitternacht wies das «RTL Nachtjournal» noch jeweils vitale 14,3 Prozent und 10,3 Prozent (gesamt) auf bei Reichweiten von 0,19 und 0,67 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
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