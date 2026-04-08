«Canada Shore» geht weiter: Paramount+ verlängert Reality-Hit

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Nach starken Abrufzahlen setzt der Streamingdienst auf noch mehr Party, Drama und Chaos.

Der Streamingdienst Paramount+ hatoffiziell um eine zweite Staffel verlängert. Nach einem erfolgreichen Debüt soll die Reality-Reihe im Sommer erneut produziert werden  mit noch mehr Partys, Konflikten und zwischenmenschlichem Drama. Die erste Staffel entwickelte sich laut Senderangaben zum erfolgreichsten kanadischen Titel auf der Plattform und sorgte zudem für zahlreiche virale Momente in den sozialen Medien. Kein Wunder also, dass die Entscheidung für eine Fortsetzung schnell fiel. Die Serie hat sich rasch zum Fanliebling entwickelt, erklärte Katrina Kowalski von Paramount Canada.Inhaltlich bleibt sich das Format treu: Eine Gruppe junger Singles lebt gemeinsam an einem sommerlichen Hotspot  diesmal erneut in Kelowna (British Columbia)  und erlebt dort einen wilden Mix aus Feiern, Flirts und Konflikten. Zwischen Exzessen und Eskalationen entsteht zugleich eine Art Ersatzfamilie, die gemeinsam durch Höhen und Tiefen geht.Produziert wird «Canada Shore» von Insight Productions, die Teil von Blue Ant Studios sind. Die Show ist zudem Teil des global erfolgreichen «Shore»-Franchise, das mit Formaten wie Jersey Shore internationale Bekanntheit erlangte und inzwischen zahlreiche Ableger hervorgebracht hat. Für die zweite Staffel sucht die Produktion aktuell nach neuen Kandidaten: Gesucht werden extrovertierte Persönlichkeiten zwischen 19 und 26 Jahren, die bereit sind, einen unvergesslichen Sommer vor der Kamera zu verbringen.