Netflix baut Kinderangebot aus

Der Streaminganbieter Netflix treibt den Ausbau seines Kindersegments weiter voran. Neben neuen Episoden beliebter Formate wie «Sesame Street» und «Ms. Rachel» hat das Unternehmen auch mehrere Serien verlängert und eine eigene Spiele-App für Kinder angekündigt.
Im Serienbereich setzt Netflix auf Kontinuität: «Trash Truck» erhält eine dritte Staffel, auch «The Creature Cases» wird mit weiteren Episoden fortgeführt. Neu im Portfolio ist die Musikserie «Young MacDonald», die sich an ein jüngeres Publikum richtet und spielerisch Wissen rund um das Leben auf dem Bauernhof vermittelt. Zudem stehen konkrete Starttermine fest: Neue Inhalte rund um «Sesame Street» erscheinen gestaffelt bis in den Sommer, während die dritte Staffel von «Ms. Rachel» ebenfalls für die warmen Monate angekündigt ist.
Ein zentraler Baustein der Strategie ist die neue App Netflix Playground. Diese richtet sich an Kinder bis acht Jahre und soll Serieninhalte mit interaktiven Spielerlebnissen verbinden. Die Anwendung kommt ohne Werbung oder In-App-Käufe aus und ist in der Mitgliedschaft enthalten. Zum Start stehen Spiele zu bekannten Marken wie «Peppa Pig», «Sesame Street» oder Dr.-Seuss-Geschichten bereit. Besonders im Fokus: Inhalte lassen sich auch offline nutzen etwa auf Reisen oder unterwegs.
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