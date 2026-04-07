Quotennews

Superhelden schießen ProSieben in andere Galaxie

von

Konnte man sogar soweit aus der Asche steigen, dass sogar der Zielgruppen-Sieg gegen RTL und VOX möglich war?

Am gestrigen Ostermontag, den 6. April, kam für ProSieben dankbarer Weise die Gelegenheit, aus seiner Reportagen-Misere auszubrechen. Denn zahlreiche Aufarbeitungen von Thilo Mischke, Linda Zervakis und Jenke von Wilmsdorff bewegten sich in teils unterirdischen Zonen um drei Prozent. Nun also eine feiertägliche Platzierung einer Blockbuster-Premiere als Kontrastmaßnahme. Genauer gesagt handelte es sich um das Superhelden-Werk «Guardians of the Galaxy: Volume 3».

Tatsächlich ließen sich die Einschaltquoten für ProSieben mit dieser Programmfarbe deutlich steigern. Folglich konnte der Hollywoodstoff klar überdurchschnittliche Resultate auffahren, die bei 0,65 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe lagen und den Prozentanteil auf tolle 17,1 Prozent setzten - ein Ergebnis, das die Rolle des ersten Tatort-Verfolgers möglich machte. Insgesamt wurden 1,64 Millionen zu ordentlichen 7,7 Prozent aufgebracht. Das Zielgruppen-Niveau unterbot ein Re-Run von «John Wick: Kapitel 4» ab 23.25 Uhr dann deutlich - es ging damit auf zumindest noch passable 9,2 Prozent durch 0,09 Millionen. Inklusive des Gesamtpublikums sahen die Wiederaufführung 0,33 Millionen zu mäßigen 5,9 Prozent.

Auch zufrieden sein konnte VOX mit seiner Primetime, wenngleich man hier wieder in der Einstelligkeit verblieb. Dort performte «Die Höhle der Löwen» vor 0,37 Millionen 14-49-jährigen, die in der Primetime trotzdem respektable 9,5 Prozent sicherten - damit ließ das Interesse im Vergleich zu den Anfangswochen dennoch nach, so, dass VOX ein Stück hinter ProSieben und RTL zurückfiel. Insgesamt kam die Löwen-Sehbeteiligung in einen auch reduzierten Bereich von durchwachsenen 0,97 Millionen und 4,5 Millionen - erstmals in der aktuellen Staffel fiel man damit unter die Millionen-Marke. Alte Folgen von «Hot oder Schrott» lieferten in der Daytime übrigens wechselhafte Marktanteile zwischen blassen 4,7 und d'accord gehenden 7,2 Prozent in einer Range von 0,06 und 0,18 Millionen Umworbenen. Insgesamt verfolgten die Tester erst 0,26 Millionen zu mageren 3,0 Prozent, gegen 18.00 Uhr dann erhöhte 0,52 Millionen bei einem dennoch weiter verhaltenen Anteil von 3,0 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170522
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Tatort»-Ende: Batic und Leitmayr sagen Servus - vor über sechs Millionen nächster Artikel«Ostfriesensturm»: Neuer Samstagskrimi führt Klaasen in einen düsteren Fall
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotennews Sonnenuntergang und Quotenniedergang in Sat.1 Quotennews «Tatort»-Ende: Batic und Leitmayr sagen Servus - vor über sechs Millionen Quotennews An Karfreitag verboten: RTLZWEI zeigt diesen Film an Ostersonntag Quotennews «WWM»: «Das große Oster-Special» verliert an Interesse Quotennews Joko-Moderation rettet «WSMDS?» auf den zweiten Blick Quotennews Batic und Leitmayr verabschieden sich vor knapp 7 Millionen Zuschauern Quotennews Berlin kann gute Anteile in die Sparte ziehen

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung