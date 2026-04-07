Quotennews

Superhelden schießen ProSieben in andere Galaxie

Mario Thunert von 07. April 2026, 08:46 Uhr

Konnte man sogar soweit aus der Asche steigen, dass sogar der Zielgruppen-Sieg gegen RTL und VOX möglich war?

Am gestrigen Ostermontag, den 6. April, kam für «Guardians of the Galaxy: Volume 3».



Tatsächlich ließen sich die Einschaltquoten für ProSieben mit dieser Programmfarbe deutlich steigern. Folglich konnte der Hollywoodstoff klar überdurchschnittliche Resultate auffahren, die bei 0,65 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe lagen und den Prozentanteil auf tolle 17,1 Prozent setzten - ein Ergebnis, das die Rolle des ersten Tatort-Verfolgers möglich machte. Insgesamt wurden 1,64 Millionen zu ordentlichen 7,7 Prozent aufgebracht. Das Zielgruppen-Niveau unterbot ein Re-Run von «John Wick: Kapitel 4» ab 23.25 Uhr dann deutlich - es ging damit auf zumindest noch passable 9,2 Prozent durch 0,09 Millionen. Inklusive des Gesamtpublikums sahen die Wiederaufführung 0,33 Millionen zu mäßigen 5,9 Prozent.



Auch zufrieden sein konnte «Die Höhle der Löwen» vor 0,37 Millionen 14-49-jährigen, die in der Primetime trotzdem respektable 9,5 Prozent sicherten - damit ließ das Interesse im Vergleich zu den Anfangswochen dennoch nach, so, dass VOX ein Stück hinter «Hot oder Schrott» lieferten in der Daytime übrigens wechselhafte Marktanteile zwischen blassen 4,7 und d'accord gehenden 7,2 Prozent in einer Range von 0,06 und 0,18 Millionen Umworbenen. Insgesamt verfolgten die Tester erst 0,26 Millionen zu mageren 3,0 Prozent, gegen 18.00 Uhr dann erhöhte 0,52 Millionen bei einem dennoch weiter verhaltenen Anteil von 3,0 Prozent. Am gestrigen Ostermontag, den 6. April, kam für ProSieben dankbarer Weise die Gelegenheit, aus seiner Reportagen-Misere auszubrechen. Denn zahlreiche Aufarbeitungen von Thilo Mischke, Linda Zervakis und Jenke von Wilmsdorff bewegten sich in teils unterirdischen Zonen um drei Prozent. Nun also eine feiertägliche Platzierung einer Blockbuster-Premiere als Kontrastmaßnahme. Genauer gesagt handelte es sich um das Superhelden-WerkTatsächlich ließen sich die Einschaltquoten für ProSieben mit dieser Programmfarbe deutlich steigern. Folglich konnte der Hollywoodstoff klar überdurchschnittliche Resultate auffahren, die bei 0,65 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe lagen und den Prozentanteil auf tolle 17,1 Prozent setzten - ein Ergebnis, das die Rolle des ersten Tatort-Verfolgers möglich machte. Insgesamt wurden 1,64 Millionen zu ordentlichen 7,7 Prozent aufgebracht. Das Zielgruppen-Niveau unterbot ein Re-Run vonab 23.25 Uhr dann deutlich - es ging damit auf zumindest noch passable 9,2 Prozent durch 0,09 Millionen. Inklusive des Gesamtpublikums sahen die Wiederaufführung 0,33 Millionen zu mäßigen 5,9 Prozent.Auch zufrieden sein konnte VOX mit seiner Primetime, wenngleich man hier wieder in der Einstelligkeit verblieb. Dort performtevor 0,37 Millionen 14-49-jährigen, die in der Primetime trotzdem respektable 9,5 Prozent sicherten - damit ließ das Interesse im Vergleich zu den Anfangswochen dennoch nach, so, dass VOX ein Stück hinter ProSieben und RTL zurückfiel. Insgesamt kam die Löwen-Sehbeteiligung in einen auch reduzierten Bereich von durchwachsenen 0,97 Millionen und 4,5 Millionen - erstmals in der aktuellen Staffel fiel man damit unter die Millionen-Marke. Alte Folgen vonlieferten in der Daytime übrigens wechselhafte Marktanteile zwischen blassen 4,7 und d'accord gehenden 7,2 Prozent in einer Range von 0,06 und 0,18 Millionen Umworbenen. Insgesamt verfolgten die Tester erst 0,26 Millionen zu mageren 3,0 Prozent, gegen 18.00 Uhr dann erhöhte 0,52 Millionen bei einem dennoch weiter verhaltenen Anteil von 3,0 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel