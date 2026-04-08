US-Fernsehen

Mindy Kaling startet neue Comedy «Not Suitable for Work»

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Fünf Karrieristen, ein New Yorker Szeneviertel und jede Menge Chaos zwischen Job und Privatleben.

Der Streamingdienst Hulu hat den Starttermin für seine neue Comedyserie «Not Suitable for Work» bekannt gegeben. Die von Mindy Kaling entwickelte Serie feiert am 2. Juni Premiere  zunächst mit drei Episoden, anschließend folgen wöchentlich jeweils zwei neue Folgen bis zum Finale am 23. Juni. International wird die Serie über Disney+ verfügbar sein.

Im Mittelpunkt stehen fünf ehrgeizige Twentysomethings, die im New Yorker Viertel Murray Hill leben und arbeiten. Zwischen Karriereambitionen, Networking und Selbstoptimierung versuchen sie, auch ihr Privatleben nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Die Serie setzt damit auf eine klassische Mischung aus Workplace-Comedy und Coming-of-Age  mit Fokus auf die oft widersprüchlichen Erwartungen einer jungen Generation im Berufsleben.

Neben Kaling fungiert Charlie Grandy als Showrunner, der bereits mit Formaten wie «The Sex Lives of College Girls» Erfahrung im Genre gesammelt hat. Produziert wird das Projekt von Kaling International in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Zum Ensemble zählen unter anderem Ella Hunt, Avantika, Jack Martin und Nicholas Duvernay. Ergänzt wird der Cast durch zahlreiche Gaststars wie Constance Wu oder Victor Garber.

Kurz-URL: qmde.de/170540
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