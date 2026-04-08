«Dark Matter»: Sci-Fi-Hit kehrt im August mit zweiter Staffel zurück

US-Fernsehen

Die gefeierte Apple-Serie setzt ihre Reise durch alternative Realitäten fort und treibt ihre Figuren noch tiefer an den Abgrund.

Der Sci-Fi-Erfolggeht in die nächste Runde: Wie Apple bekanntgab, startet die zweite Staffel der Serie am 28. August weltweit beim Streamingdienst Apple TV. Zum Auftakt gibt es eine Episode, anschließend folgt wöchentlich bis zum 30. Oktober eine neue Folge insgesamt umfasst die Staffel zehn Episoden.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Blake Crouch und zählt zu den erfolgreicheren Genre-Produktionen des Streamers. Im Zentrum steht weiterhin Jason Dessen, gespielt von Joel Edgerton, der in ein Netz aus Parallelwelten gerät und um den Weg zurück in sein ursprüngliches Leben kämpft. An seiner Seite: Jennifer Connelly als Daniela, deren Vertrauen in die Realität zunehmend erschüttert wird.Staffel zwei knüpft direkt an die Ereignisse der ersten Season an: Die Dessens versuchen, in einer scheinbar stabilen Welt zur Ruhe zu kommen, doch neue Bedrohungen reißen alte Wunden wieder auf. Während Jason sich immer stärker von der geheimnisvollen Box angezogen fühlt, wächst bei Daniela die Paranoia. Parallel dazu kämpfen Amanda und Ryan darum, ihren eigenen Weg zurück zu finden, während andere Figuren ihre ganz eigenen Visionen einer perfekten Welt verfolgen. Produziert wird «Dark Matter» von Sony Pictures Television, Crouch fungiert erneut als Showrunner und Autor.