«XO, Kitty» startet auf der Eins

International

Die deutsche Komödie «Eat Pray Bark» erreichte mit sieben Millionen Abrufen den zweiten Platz bei den nicht-englischsprachigen Filmen.

Man muss kein Kuppler wie Kitty Song Covey (Anna Cathcart) sein, um zu erkennen, dass die Fans der dritten Staffel vonverfallen sind, wodurch die Young-Adult-Serie mit 12,9 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der englischen TV-Liste landete. Die Horrorseriebehauptete mit 6,9 Millionen Aufrufen zum zweiten Mal in Folge Platz 2 der englischsprachigen TV-Liste. Dann belegte die Doku-Seriemit 4,7 Millionen Aufrufen Platz 3 der englischen TV-Liste. Die Serie untersucht, wie ein Reiseprogramm für internationale Studenten zum Schauplatz einer Reihe von Übergriffen durch Manuel Blanco wurde, einen Reiseleiter, der günstige Reisen durch Spanien organisierte. Stabil in den Top 10 platziert, segelte die zweite-Staffel mit 3,5 Millionen Aufrufen auf Platz 4 der englischen TV-Liste. Ebenfalls auf dieser Liste steht die vierte Staffel von, die mit 3,4 Millionen Aufrufen auf Platz 5 der Liste debütierte.Die neueste Folge der Sportdokumentationsreihedebütierte mit 8,4 Millionen Aufrufen auf Platz 2 der englischen Filmliste. Durch bisher unbekannte Enthüllungen, Berichte aus erster Hand und offene Interviews mit Odom selbst  sowie seiner Ex-Frau Khloé Kardashian  wird die Wahrheit über die privaten Kämpfe des zweifachen NBA-Champions und seine Nahtoderfahrung im Bordell Love Ranch außerhalb von Las Vegas enthüllt. Die Doku liegt knapp hinter der Comedy-Parodieauf Platz 1 mit 9,9 Millionen Aufrufen. In dem Film spielen Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn und Thandiwe Newton eine Gruppe von Freunden, die ihren Lieblingsfilm im Amazonas-Dschungel neu verfilmen wollen, wo eine riesige Schlange mit riesigem Appetit auf sie wartet. Die Zuschauer hatten letzte Woche die Wahl zwischen verschiedenen True-Crime-Produktionen, denn die Dokumentationbelegte mit 6,7 Millionen Aufrufen Platz 3 der englischen Filmliste.beweist seine Durchhaltefähigkeit und feiert fünf Wochen auf der Liste der englischen Filme, wobei er letzte Woche mit 6,1 Millionen Aufrufen auf Platz 5 landete. Der Actionfilm folgt einem Army-Ranger-Kandidaten (Alan Ritchson) und seinem Team, während sie sich einer übernatürlichen Killermaschine stellen. In seiner dritten Woche auf der Liste der englischen Filme erobertemit 5,9 Millionen Aufrufen Platz 6. Cillian Murphy und Barry Keoghan spielen in der Filmfortsetzung der sechs Staffeln umfassenden Serie die Hauptrollen als Gangster aus Birmingham, an ihrer Seite sind Rebecca Ferguson, Tim Roth und Stephen Graham.Der rasante südkoreanische Spionagethrillerbelegte mit 11 Millionen Aufrufen Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme. Für noch mehr unbeschwerte Unterhaltung stieg die deutsche Komödiemit 7,0 Millionen Aufrufen auf Platz 2 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme ein. Der Wohlfühlfilm begleitet fünf Hundebesitzer, die bei einem legendären Lehrer in den Bergen Hilfe für ihre ungezogenen Welpen suchen, nur um festzustellen, dass sie selbst ein bisschen Training gebrauchen könnten.Ein weiterer Mann auf der Jagd ist Detective Harry Hole (Tobias Santelmann), der inverzweifelt versucht, einen Serienmörder zu finden und gleichzeitig den korrupten Polizisten zu entlarven, mit dem er zusammenarbeiten muss: Detective Tom Waaler (Joel Kinnaman). Die norwegische Serie belegte mit 6,9 Millionen Aufrufen Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Serien.