ESPN kommt zu Disney+: Sport-Offensive startet in Europa

Der Sport rückt bei Disney+ stärker denn je in den Mittelpunkt: Gemeinsam mit ESPN startet der Konzern sein erweitertes Angebot ab sofort in 53 Ländern in Europa sowie im Asien-Pazifik-Raum. Insgesamt erreicht ESPN über Disney+ damit rund 100 Märkte weltweit ein klarer Schritt hin zu einer globalen Sportplattform.
Für Abonnenten bedeutet das vor allem eines: mehr Live-Sport direkt in der bestehenden App. Neben klassischen Unterhaltungstiteln integriert Disney+ nun auch Live-Events, Studiosendungen und Dokumentationen. Zum Portfolio gehören unter anderem Inhalte rund um die NBA und die NHL, die ab der Saison 2026/27 stärker eingebunden werden sollen.
Darüber hinaus setzt man auf ein breites US-Sportpaket: College-Wettbewerbe der NCAA inklusive March Madness, College Football sowie weitere Formate wie die Little League World Series sollen das Angebot sukzessive erweitern. Ergänzt wird das Programm durch bekannte Formate wie «ESPN FC» und die vielfach ausgezeichnete Doku-Reihe «30 for 30».
Die Expansion ist Teil einer größeren Strategie: Disney+ will sich zunehmend als All-in-One-Plattform positionieren, die nicht nur Serien und Filme, sondern auch Live-Sport bündelt. Gerade in Europa, wo bereits Rechte an Wettbewerben wie der UEFA Womens Champions League oder nationalen Pokalen bestehen, wird das Angebot damit deutlich ausgebaut.
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