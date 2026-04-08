«Gangnam Project»: TOGGO bringt K-Pop-Serie nach Deutschland

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Die neue Serie «Gangnam Project» startet im April online und folgt im Mai linear bei TOGGO.

Bereits ab Freitag, den 10. April, stellt RTL+ die komplette erste Staffel vonzum Abruf bereit, parallel ist sie auch in der TOGGO-App verfügbar. Die TV-Premiere erfolgt anschließend am Montag, den 11. Mai, um 19:15 Uhr bei TOGGO, wo werktäglich neue Episoden laufen und insgesamt zwei Staffeln mit 20 Folgen gezeigt werden.Mit der Serie greift TOGGO gezielt den globalen K-Pop-Boom auf, der durch Acts wie BTS oder BLACKPINK weltweit enorme Reichweiten erzielt. «Gangnam Project» übersetzt diesen Trend in ein Format für ein jüngeres Publikum und verbindet Musik, Popkultur und Coming-of-Age-Elemente.Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Hannah, die als Englischtutorin bei einer koreanischen Entertainment-Firma arbeitet und so tief in die Welt angehender K-Pop-Stars eintaucht. Zwischen intensiven Trainings, Konkurrenzdruck und neuen Freundschaften erlebt sie, wie viel harte Arbeit hinter dem glamourösen Image der Branche steckt. Die Serie setzt auf eine authentische Darstellung der K-Pop-Kultur: Songs bleiben im englischen Original erhalten, koreanische Dialoge werden bewusst nicht synchronisiert und mit Untertiteln versehen.